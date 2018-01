Adiós a las becas y apoyos del taller de teatro

"Me daban ganas de reirme porque se me hacía irónico, totalmente absurdo que se hablara desde un ego, desde una tiranía porque era como una necesidad muy evidente la de Evodio de decir 'No, aquí yo voy a ser el que manda, ya no va a ser igual' cuando no escuchó lo que funcionaba. Lo que intenta es demoler todo y empezar de cero, lo que evidencia el retroceso".