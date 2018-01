Maestra de danza denuncia actos de intolerancia

Torreón, Coahuila

Los muchachos que utilizan el Centro Cultural José R. Mijares en Torreón para tomar clases hoy, deben someterse a un interrogatorio previo. Con libreta en mano se les aborda para preguntarles su nombre y el motivo de su presencia.

Lo mismo se afirma ocurre con los maestros que ofrecen sus servicios en el recinto cultural, donde se les cuestiona incluso que lleguen temprano para preparar sus clases, indicó la maestra de danza, Karla Lugo.

"Me dice: ‘No pues, abre tu academia. Maestro que no esté a gusto, maestro que se va’, pero yo no voy a tirar a la basura 23 años de trabajo porque él (Evodio Seáñez) quiera llevar a otra gente y hacer una mafia".



Con 23 años de trabajo ininterrumpido en el recinto, Lugo da clases a niños a partir de los cinco años y a jóvenes, impartiendo ballet clásico, jazz, lírico y contemporáneo, pasando por géneros dancísticos como el hip hop y el funk, llevando a sus alumnos a competencias locales, nacionales e internacionales, de donde han regresado con múltiples premios.

Sin embargo, la nueva Dirección a cargo de Evodio Seáñez Aguilera, cuestiona que la maestra tenga llave de su salón, que llegue temprano y cheque la lista de los pagos mensuales que realizan los muchachos, del cual se desprende su salario, motivo por el cual realizó un reglamento interno que coloca por encima del establecido entre los manuales operativos del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

“Un día llego y no puedo entrar porque cambiaron las chapas del salón. El director expresa que llegó al Centro Cultural con un desorden y que todo mundo tenía llave y que cualquiera de nosotros pudo robarse una consola que se perdió. A mí me comenta: 'Qué casualidad que tu llave también abre el auditorio' y yo ni lo sabía. Me dijo que la maestra Blanca Maltos no le entregó las llaves y le levantó un oficio”.

Aunque Karla Lugo llegaba al recinto con tiempo extra para preparar sus clases, se les pidió atenerse a un horario para entrar y salir, lo que se ha convertido una herramienta de acoso laboral con la intención de que los maestros declinen el trabajo.

“Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad aunque a mí me dice: ‘No pues, abre tu academia. Maestro que no esté a gusto, maestro que se va’, pero yo no voy a tirar a la basura 23 años de trabajo porque él (Evodio Seáñez) quiera llevar a otra gente y hacer una mafia”.

Con 70 niños y jóvenes que practican la danza en sus clases, Karla Lugo dijo que 50 alumnos pagan mensualidad y el resto es el grupo de hip hop avanzado que representa al Centro Cultural José R. Mijares, a cargo de Fabián Alvarado y que ya ha ganado campeonatos nacionales.

Añade que “el director delante de Elías (Agüero) dijo que el Centro Cultural no tiene ningún grupo representativo y los trofeos y las medallas de danza no cuentan”.

