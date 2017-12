El culto a uno mismo

México

A raíz de la opinión prácticamente unánime sobre lo desastroso del estado actual del mundo, me vino a la mente que quizá la mayor pérdida en cuanto al modelo bipolar que precedió al actual absolutismo neoliberal es precisamente la idea de que mediante la acción política organizada era posible, no solo incidir, sino transformar de raíz el modelo bajo el cual decidíamos organizarnos como sociedad. Quisiera dejar en claro que esto no es una apología ni del modelo específico de lucha armada, ni del régimen marxista-leninista que la mayoría de ellas buscaba instaurar, sino simplemente de la idea como tal de que era posible, y que valía la pena, pensar en formas para transformar en los hechos aquellos rasgos de la realidad que nos parecen injustos, deplorables, crueles, etc.

Es prácticamente una cruel paradoja pensar que lo que vino a sustituir a la idea de que era posible movilizarse para crear una sociedad mejor haya sido hacer nuestra a nivel masivo la idea central, tanto a nivel teórico como práctico, de la teoría neoliberal: que el propósito de la vida debe ser maximizar la propia utilidad, que trasladado al lenguaje del debate público, ha devenido en un cada vez más impúdico culto a uno mismo. En términos del mundo artístico-intelectual, que es por razones obvias uno de los más visibles en cuanto a expresión pública (y evidentemente con muy admirables excepciones), este culto a uno mismo generalmente adquiere tanto la forma esencial del autoelogio ni siquiera tan disfrazado (“Seguidores: ¿Ya vieron que tal genio dice que soy genial? ¡Wow! ¡No puedo creerlo!”), como la creencia de que la mera enunciación de proclamas antisistema, insultos a la clase gobernante o a otros miembros del gremio intelectual, o exhortaciones en pro de causas que defienden los derechos de minorías atropelladas, equivalen en sí mismas a la acción política como tal. Y lo peor es el corolario de que esto cancela la necesidad, ya no digamos de actuar en el mundo para transformarlo, sino siquiera de revisar cómo se inserta cada cual a partir de sus elecciones en el sistema productivo, que es en última instancia la causa primigenia de tanta desigualdad, violencia y demás calamidades que proveen de material constante para la denuncia del horror en las redes sociales.

Como han señalado ya varios críticos, no es de sorprender que ante la generalización de este panorama se produzca un avance tan aplastante casi por doquier de opciones políticas de ultraderecha, con un discurso que capitaliza el descontento que produce la miseria achacándolo siempre a un otro monstruoso radical (los migrantes, los musulmanes, los homosexuales) mientras, como ha señalado por ejemplo Thomas Frank, tanto la clase política como la intelectualidad progresista departimos por el mundo en cumbres, festivales y cocteles opulentos, conmiserando mutuamente sobre la existencia de Donald Trump, cuando en la práctica, debido a la inacción y la autocomplacencia, ambos grupos terminamos siendo mucho más parte del problema que de la solución.