Ena Galíndez, el arte de 'atrapar' a niños con cuentos

Torreón, Coahuila

Cada función es diferente, sea para una fiesta privada, la plaza pública o dentro del festival en un recinto cultural. Sin embargo para esta cuentacuentos no hay público que se le rinda a la mitad de la presentación.

Aunque estudió Teatro y Comunicación, Ena Galíndez decidió que lo suyo era contar historias breves para dar continuidad a la tradición oral.

Galíndez trabajó durante once años como bibliotecaria y ahora maneja su propia librería ubicada sobre la avenida Juárez, a media cuadra de la Alameda Zaragoza.



“Empecé hace más de 25 años de casualidad. Tomé un curso de narrativa oral por curiosidad porque yo estaba estudiando una carrera, soy licenciada en comunicación, voy al curso y me encuentro con que es para contar cuentos".

Con presentaciones semanalmente en la Alameda Zaragoza y otros espacios públicos, Ena se dijo que no haría eso. Pero de pronto la invitaron a participar dentro de una función realizada en el Teatro Isauro Martínez.

Así con teatro lleno a su máxima capacidad, se inició en la relatoría cómplice de historias.

“Yo estuve en la función para los adultos, a mí me daban miedo los niños, realmente no sabía cómo acercarme a ellos porque nunca lo había hecho y no tenía materiales, ahora me doy cuenta de que más bien era eso y no contaba con algo adecuado para ellos".

“...en la función de adultos, como fue gratuita, el teatro estaba lleno y me echaron mucha carrilla los del grupo porque ellos empezaron en la Alameda invitando a la gente, ellos fueron formando el público y me decían: ‘Y tú, nomás llegaste y tienes el teatro lleno”.

Ena consideró seguirle ‘otro ratito’, y en rato y rato se encontró con la historia de 'El perro que no sabía ladrar', de Gianni Rodari que se convirtió en su éxito de cartelera desde hace un cuarto de siglo.

Y entendió que la fórmula consiste en verse a sí mismo como niño, porque el actor puede colocarse en el nivel del niño pero no ocurre al revés.

“Tú tienes que bajarte y darles su respeto como público infantil que es receptivo y va a percibir lo que tú estás haciendo, el niño no hace un análisis, a él le gusta o no le gusta".

"Con el teatro tú tienes a la cuarta pared, eres un personaje y por lo general en el teatro tú no interactúas con el público, pero como cuentacuentos soy yo, Ena, quien le cuenta un cuento al público”.

“He contado cuentos en todo tipo de escenarios y actividades, y ahora sí te puedo decir que no hay público que se me rinda, incluso los jóvenes ya sé que tipo de narraciones son las que les atraen, con cuáles historias pescarlos”.

Hace 25 años el grupo de cuentacuentos se conformó por 25 personas. Tras depurarse en el grupo continuaron 8, pues era una actividad que hacían por gusto y al principio no generaba una paga.

Los de base eran Raúl Esparza Flores y Ena Galíndez pero otros más se retiraron priorizando a la familia y el trabajo.

“Hubo un tiempo en que al final quedamos cuatro, yo dejé de contar cuentos cuando nació mi hija en 1995, yo conté cuentos hasta tres días antes de dar a luz.

"Todos deberíamos estar contando cuentos a todos, niños y grandes para alimentar el alma y crear instintos buenos”, precisó.



Las tablas adquiridas les permitieron luego promocionarse como cuentacuentos en actividades privadas.

“Ahorita cuento cuentos cuando me invitan, en la librería antes teníamos otro local que nos permitía acomodar sillas pero en este local no hay mucho lugar. Yo trabajo más en Halloween, Día de Muertos, Navidad, Día del Niño”.

El tiempo en que Ena se formó en esta disciplina, se crearon muchos grupos a escala nacional a través de instituciones culturales federales, las cuales vieron la necesidad de continuar con la tradición oral del cuento.

