El arte de confeccionar cuadernos artesanales

Torreón, Coahuila

El pensamiento del hombre evoluciona y la manera de plasmarlo también, apunta el artista.

Sin embargo la escritura realizada a mano sobre papel permite la introspección y la economía en el diálogo para que permanezca la idea trascendente por encima de la necesidad de comunicar en un contexto de inmediatez.

Con las libretas y los diarios que rondan los 2 mil años en uso, el artista Ramón Castro y su sello “Alantigua”, ofrece la posibilidad de volver a la página en blanco con la venta de cuadernos y libretas para viaje.

Exhibe sus cuadernos de perigino, forros de piel, papeles pintados, calcomanías y billeteras dentro del BazArt navideño instalado en Casa del Artista, donde permanecerá hasta el próximo 22 de diciembre.



“Si me pongo a hacer una desde cero nada más me tardo unas cinco horas, más o menos. No es así el proceso, en realidad se hacen en serie y una persona puede hacer hasta 300 libretas en un mes”, explicó.

Sobre los precios, estableció que oscilan entre los 30 y 300 pesos pues hay diseños con portadas en piel a media carta que se vuelven un verdadero lujo.

No obstante este artista también las elabora a media piel con un costo de 250, o de tamaño pequeño llamadas de bolsillo que tienen un valor de 200 y 150 pesos.

“Las de notas, éstas que son muy sencillitas, son muy económicas, están en 30 pesos o los paquetes en 80 pesos con tres libreritas”, mencionó Ramón Castro.

Fue hace cinco años que Ramón se interesó en la producción artesanal y desde entonces su apuesta ha sido brindar un producto local de alta calidad donde se pueden consignar como un verdadero tesoro.

Aunque establece que la tecnología logra facilitar muchas de las actividades cotidianas y más aún, el artista está consciente que los avances desplazan a las herramientas anteriores, el uso de un cuaderno se convierte en un ejercicio gozoso.

“Creo que los movimientos, las acciones que luego necesitamos, son las que van evolucionando. No es lo mismo tomar un cincel y un martillo para escribir, labrar sobre una piedra, que tomar una pluma y entintarla, que con los mismos dedos, escribir sobre un teclado digital. Son habilidades diferentes, nada más”.

