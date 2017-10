“A mí me interesa hacer una crítica sin dejar la buena pintura”

México

EL PINTOR OBSERVA A OTRO PINTOR

Al ver pintura en vivo la diferencia es lo que no puedo observar en la pantalla de un computadora o una lámina, es la materia, la proporción, o ver que tal vez tienen menos información, uno piensa que es cuestión de meterle detalle, dedicarle mucho tiempo y hacer toda la minucia, y en El Prado me encuentro con las pinturas de Soroya o de Pradilla y al verlas de cerca veo que solo son pinceladas, justas, certeras con un color estudiado, son las lecciones más grandes al ir y enfrentarse con los cuadros, enfrentarse a un pasado, a unas dimensiones que no se ven en la pintura de hoy en día.

RIESGO

La pintura de antes tenía rebeldía y riesgo, nos han vendido la idea que es una pintura que está en una sala silenciosa, con todo muy puesto, con guardias a los lados diciendo que te calles, como si en su época hubieran sido aburridos, y ellos fueron unos arriesgados. Rafael nos lo venden como si fuera un acólito, un diácono pero realmente era un rumbero, un libertino, un tipo entregado a su oficio. En el diario de Pontormo, ves que era un tipo con problemas y enfermedades como nosotros, entonces esa gente que parece fría, colgada en un museo, se vuelve de carne, más cercanos y siguen vivos a través de su pintura.

FÁBULA PICTÓRICA

Lo que busco en mi pintura es la sátira, al revisar la historia del arte la sátira no ha tenido un espacio tan fuerte como otras expresiones en la pintura. Me he apoyo en la literatura para nutrirme de sátira, en las expresiones gráficas la sátira se ha volcado hacia una exageración y se vuelve caricatura. Lo que busco es más sutil, y me lo dan autores como Jonathan Swift, Valle Inclán, el mismo Cervantes, Voltaire, Diderot. Ellos son la gente con la que me apoyo, son mi equipo para las ideas, y los pintores para la factura. Pinto lo que me gustaría llegar a ver en un museo. Ahora hay gente muy buena, pero hay temas que me parecen aburridísimos, la pintura figurativa se está volcando hacia lo macabro, oscuro, sangriento. No todo tiene que ser así, y la otra corriente que me parece aburridísima es la de lo intrascendente, como pintar botellas o lavaplatos. A mí me interesa la sátira, no el humor, sino hacer una crítica sin dejar la buena pintura.

EL AMOR QUE ELIGE ILUSIONES

En este cuadro hay dos temas que me encantan, la literatura de Lewis Carroll y también El Bosco, a quien adoro. El cuadro se llama Alicia en el Jardín de las Delicias, ella está tomando una decisión, el amor muchas veces es elegir, y creemos es la mejor, pero a la larga siempre es el azar, es una carta tapada, y no sabemos si es la elección correcta, sólo hasta que lo vivimos y metemos las patas. Me apoyé también en un par de elementos, que son los conejos, que en el lenguaje histórico eran referentes de la lujuria y las fresas son la referencia al Jardín de las Delicias y al placer que es efímero. El hongo en el que ella se sienta es la simbología de una ilusión, un narcótico y una enfermedad más oscura. El conejo de Alicia siempre tiene prisa, es como la urgencia del amor, el tiempo y lo efímero.