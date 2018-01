Creedence Clearwater Revisited regresa a México

Ciudad de México

Creedence Clearwater Revisited, una banda formada por antiguos miembros de la legendaria agrupación Creedence Clearwater Revival, dará un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 2 de marzo de 2018.

Los boletos estarán a al venta a partir del 24 de enero, y en preventa especial los días 22 y 23 de enero.

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y fundadores de Creedence Clearwater Revisited, Stu Cook y Doug "Cosmo" Clifford —bajista y baterista, respectivamente—, anuncian hoy que su banda estará de regreso en la Ciudad de México para apoderarse del domo del Palacio de los Deportes.

Tras su introducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, Cosmo y Stu lanzaron el proyecto Creedence Clearwater Revisited en 1995 para revivir en concierto las éxitos que cosecharon junto con John Fogerty —que no forma parte de este proyecto— y Tom Fogerty, quien tristemente falleció en 1990.

La agrupación se presentó en el Auditorio Nacional hace tres años, en un concierto con el que deleitaron a 10 mil personas. Algunos de los éxitos que los llevaron a la cima de las listas de popularidad y que se han convertido en grandes influencias del rock clásico son: "Susie Q", "Proud Mary", "Have You Ever Seen The Rain?," "Down On The Corner," "Fortunate Son" y "Who'll Stop The Rain", que resonarán en el Palacio de los Deportes el próximo 2 de marzo de 2018.

Los boletos para ser parte de esta celebración musical llena de sonidos del Bayou estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes Citibanamex los días 22 y 23 de enero; la venta general iniciará el 24 de enero en el sistema Ticketmaster.









