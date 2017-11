La creadora mexicana Miriam Pérez gana premio en España

México

Miriam Pérez celebrará el Día del Escultor de Castilla y León en Villaldemiro, Burgos, España, con una gran sonrisa: el 12 de noviembre recibirá el Premio Internacional de Escultura Andrés Villa Pérez.

Facundo Castro del Cerro, alcalde del Ayuntamiento de Villaldemiro y presidente del jurado, declaró en el acta que el galardón se le otorgó, por unanimidad, “por su destacada labor que, en la especialidad de escultura metálica, viene realizando desde hace muchos años con obra dentro y fuera de la nación mexicana”.

La escultora yucateca dice a MILENIO que es “un premio que

reconoce a los escultores que trabajan el metal. A ellos les interesa la gente que trabaja directamente su obra, porque hay algunos escultores que tienen colaboradores que realizan el trabajo mientras ellos dirigen. Por eso estuvieron en mi estudio observando mi forma de trabajar”.

La creadora dice que básicamente trabaja la escultura monumental y pública, la que, considera, “debe comunicar a golpe de vista a quien se cruza en su camino. Es un arte cuya impresión debe ser inmediata, comunicarse con el espectador de manera directa, porque de otra manera pierde su significado”.

Egresada de San Carlos, tuvo entre sus maestros a Adolfo Mexiac, Francisco Moreno Capdevilla, Gilberto Aceves Navarro y Leticia Moreno. Cursar la especialización en bronce en San Miguel de Allende, fue un momento decisivo en su etapa formativa: “Ahí fue donde realmente me definí hacia la escultura en metal”.

Pérez considera que en México, en general, “el arte depende mucho de las modas: el conceptual, arte-objeto, instalación, video, etcétera. Pero no son solo las modas. En México no tenemos la perspectiva de que la libertad de expresión en las artes visuales no solo toca estas nuevas áreas, sino que debe tomar en cuenta toda la gama de diferentes formas de expresión”.

El premio significa mucho para la escultura porque, asegura, “nunca he seguido las modas. Me interesa crear mi propio estilo y arte, y si me lo reconocen en Europa es para mí muy importante. Además, es el segundo premio, pues en la bienal de Barcelona mi obra estuvo al lado de escultores abstractos, impresionistas y otros estilos. Allá tienen una visión más amplia en lo que al arte se refiere, lo que a mí me gusta”.