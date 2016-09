Corrupción hace inaccesibles tratamientos de males crónicos

Cancún

La investigación científica de la industria farmacéutica se ha centrado en elevar "bajo tácticas corruptas" las ganancias de sus accionistas, sin importar que sus descubrimientos para combatir enfermedades crónicas como el cáncer resultan inaccesibles debido a sus elevados costos, aseguró Hagop M. Kantarjian, académico de la Universidad de Texas y vicepresidente global del Departamento de Leucemia del MD Anderson Cancer Center, en Houston.

Kantarjian y otros hematólogos reconocidos a escala gobal criticaron el negocio de las firmas farmacéuticas en el Congreso Internacional de Oncología The Best of ASCO, organizado por el Incan, con un análisis sobre las tácticas para retrasar la llegada de genéricos.

Precios ridículos

"Antes de 2000 la investigación científica dedicada a descubrir nuevas drogas contra el cáncer se manejaba sobre la estrategia de obtener ganancia y a la vez ayudar a un porcentaje grande de pacientes, pero después cambió debido a que ya no negocian con MediCare el precio de los fármacos", señaló Kantarjian en entrevista.

El especialista opinó que los laboratorios, junto con los oligopolios creados por hospitales y aseguradoras, imponen precios que resultan "verdaderamente ridículos, solo 1% de la población puede pagar esos tratamientos. Para darnos cuenta del exceso en los costos, antes de 2000 el precio de las drogas de última generación en EU estaba entre 5 mil y 10 mil dólares anuales, en 2012 el promedio fue de 120 mil dólares anuales y sigue creciendo".

Ese abuso, señaló Kantarjian, se da sin regulación en Estados Unidos y "el lobbying de las personas que trabajan en la industria es muy fuerte, se la pasan negociando con los congresistas, justificando esos precios excesivos. Dan mucho dinero; solo en Estados Unidos, según datos del Senado estadunidense, destinaron más de 475 millones de euros en 2015 a hacer cabildeo. Hay una corrupción organizada que es totalmente legal".

Esas negociaciones "benefician a las compañías, pero no a la gran mayoría de pacientes", comentó el experto, que ha denunciado estas estrategias poco éticas en Blood, la revista de la Sociedad Estadunidense de Hematología.

De hecho, Kantarjian y sus colegas han evidenciado ese sistema legal de corrupción en revistas científicas, foros y congresos. "Ha tenido un impacto importante, actualmente hicimos llegar análisis pormenorizados a los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton para que pongan un alto a este negocio", señaló.

"No estamos en contra de que ganen dinero, pero sí de que especulen. La industria no quiere perder ese poderío de imponer sus precios y lo grave es que mucha gente se está muriendo porque no pueden pagar 120 mil dólares, prefieren dejarle ese dinero a sus hijos", comentó.

Ejemplos

Kantarjian dijo que los números saltan a la vista: los nuevos tratamientos para prevenir el desarrollo de cáncer por ser portador del virus de hepatitis C pueden significar una reducción de 400 mil casos anuales a escala internacional.

En los próximos 10 años, aseveró, los avances científicos en inmunoterapias y drogas personalizadas pueden disminuir, controlar e incluso erradicar las complicaciones por cáncer, pero esas opciones serán negadas a la mayoría.

De acuerdo con el hematólogo, es importante que los gobiernos comiencen a negociar con otras naciones, a organizarse y crear un frente común. "Solo en Estados Unidos mueren 40 mil por enfermedades crónicas, la misma cantidad que falleció en la guerra en Vietnam", comparó el experto..

"Sovaldi se convirtió en el medicamento más caro del mundo tras demostrar que erradicaba en 12 semanas el virus de la hepatitis C. Esta droga significó para el laboratorio Gilead alrededor de 10 billones de dólares de ganancias en un año", ejemplificó.

"Si lo hubiera vendido a mil dólares habría ganado en el primer año 200 billones de dólares y se hubiera erradicado la hepatitis C de la faz de la Tierra. No se habrían preocupado por la llegada de los genéricos, pero la empresa en lugar de evitar un millón de muertes anuales, prefirió beneficiar a la menor población y que en el mundo siga habiendo cáncer de hígado, cirrosis y problemas que requerirán trasplante hepático", concluyó.