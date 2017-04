Corazón roto en la garganta

México

No apartes la muerte como si sacudieras las migajas abandonadas en un mantel. No apagues la luz en habitaciones destinadas al insomnio. Existen vasos con forma de recuerdos, años que están en el fondo de los ceniceros. Pregúntale al hombre que empaqueta carne de animales muertos, nadie puede apartar la muerte de la existencia. La muerte insiste. Abril de 2014, dejé la cerveza sobre la barra para observarlo con atención. Ella se aparta del forzado abrazo, más de 30 personas observan con sus tragos en la mano, a nadie importa que una chica sea forzada, tiembla, está mirando el piso, cabello largo y negro. Me levanto. El acosador lleva un engrane en el cráneo, mohicano. Un tipo se adelanta, avanza entre la bruma alcohólica y los cuerpos torpes, empuja el pecho del tatuado con las palmas abiertas. Tatuado está borracho, un golpe directo al rostro, tambalea. Entonces lo toma de la garganta, lo saca del bar, en la banqueta patea sus piernas y rodillas hasta tumbarlo. El bartender sale, parece conocerlo: “Es la última vez, cabrón, no te pares por aquí”, no es la primera vez, la chica está encerrada en el baño del bar. Tal vez hizo una llamada, un chico de una motocicleta la recoge minutos más tarde. Sale del bar. Tatuado la amenaza mientras se aleja. Está parado a unos metros del local. Lo seguí, entró en un local en la misma calle: San Luis Potosí número 13, comida oaxaqueña, mezcal. Cejas cruzadas que denotan agresión. Impulsivo.

Habla con algunas personas, está agitado, toma una mesa. Desde afuera observo, tomo el teléfono fingiendo una llamada. Un rostro turbio, confuso. Sigo de largo, me detengo en la esquina de San Luis Potosí y Frontera. Pido una cajetilla de Lucky Strikes Red. Enciendo el fuego en la boca del cigarro. No apartes su rostro como si apartaras el pasado, años de distancia de aquella esa noche, algunos rostros se quedan fijos, “no caminen en la noche por lugares oscuros”, recomendación del policía a tres mujeres de cabello largo en un reciente operativo de bar. Mis pensamientos repasan las últimas fotografías. Cabello más corto, rasgos endurecidos que denotan rabia. La mirada parece tan vacía. El encanto es una forma oculta de manipulación, las personas más agradables esconden un animal furioso dentro de sí mismas. Nadie camina detrás, es tan amargo: estamos solos. Enciendo el tercer cigarrillo, es él, se detiene en la esquina del Seven, abre un refrigerador, tres latas de cerveza. Paga. Los seres humanos tienen más rasgos despreciables que virtuosos, ¿qué existe más allá de la razón? Pienso que ese tipo alguna vez fue niño, ¿tendría problemas con sus padres? Un perro pastor alemán está en la fotografía de la red social de la madre. Aquella noche cruzamos casi al mismo tiempo avenida Cuauhtémoc. Parece indeciso en la esquina con Doctor Olvera, decide seguir hasta Doctor García Diego, se interna en esa calle. Estoy a una distancia considerable, enciendo otro cigarro, desaparece en alguna puerta. Doblo a la derecha en Doctor Villada, ahí tomo el trolebús que me deja en Dr. Vértiz, camino buscando algo de comer. Todo está cerrado, decido tomar un taxi a la colonia Narvarte. No olvidé su rostro. Me gustaría hablar con la persona que aquella noche lo golpeó, ¿notaría lo mismo que yo en aquellos rasgos?

Desde hace varias semanas el noticiero nocturno muestra videos de un “asesino serial”. Una cámara del 31 diciembre de 2016 registró una escena inusual: un hombre de aproximadamente 1.75, delgado, vestido de negro, sale con una mochila del domicilio de una mujer asesinada. Santo Domingo, Coyoacán, 8:47 de la noche, la persona abandona el departamento de Campira Camorlinga Alanís. Vivían juntos, dos meses atrás iniciaron una vida juntos. El dictamen pericial arrojó una verdad dolorosa: a Campira la estrangularon. El hermano encontró la llave del gas abierta. El cuerpo presentaba golpes en rostro y tórax, su cabello fue cortado. Los asesinos no son estereotipos. Un tipo como él tiene réplicas visuales en sitios como: La Pulquería de los Insurgentes, sitio en el que trabajó, El Centro de Salud, Bahía Bar, El Under, La Mezcalli, Dada X o cualquier bar “alternativo”. No creo que cualquier persona tatuada, forzosamente tenga un perfil psicópata. Puedes encontrar asesinos en cualquier bar pop vestidos de traje. El circuito Roma-Condesa es un pañuelo. Trabajó como ayudante de cocina, mesero, en barras de bar de la zona Roma-Condesa, en redes sociales algunas personas afirman que era buen amigo, simpático y tierno. Adriana Ramos no cree lo mismo, sobrevivió a un brutal ataque en el que la amenazó con explotar su departamento abriendo una llave del gas, un visible twist con las explosiones. Acababa de salir de la cárcel, en 2010 fue consignado por robo, ¿los amigos que conocen el antecedente, tendrán una postura al respecto?, ¿seguirán mostrándose orgullosos de tener una amistad larga con un ladrón violento? Creo que con ese antecedente es más fácil entender el perfil y los rasgos de las personas que rodean a un criminal. No se trata de adquirir un tono moralista.

Era el año 2011 cuando atacó a Adriana Ramos, fracturó su nariz, la golpeó. Frente a ella, mató a un gatito bebé arrojándolo desde la azotea. Una señal de poder sobre la vida de Adriana, una amenaza directa. Sus amigas le creyeron, gracias a eso tal vez salvó su vida. Estuvo escondida durante mucho tiempo pensando que podría encontrarla para deshacerse de ella. Yang Kyung, de 21 años, no sobrevivió. El 21 de septiembre del 2014 la asesinaron en su domicilio de la colonia Doctores. Una escena similar a las anteriores, simular un suicidio. A Yang le pidió que se cortara el cabello antes de matarla, tal vez se lo cortó, no queda muy claro; ¿qué tienen las tres mujeres en común? Tuvieron una relación sentimental con Jorge Humberto Martínez Cortés, alias El Matanovias. La escena de Yang: extraña. Tenía una bufanda alrededor del cuello, golpes, Jorge dijo a la madre que la encontró colgada y que al intentar bajarla se le cayó el cuerpo, justificando los golpes. Desde entonces no existe un protocolo riguroso o una orden de aprehensión contra el llamado Matanovias que lleva tatuado un corazón roto en la garganta, en el pecho se puede leer la frase: “Cada uno es dueño de su propio infierno”. Me pregunto si algún tatuador cómplice va a reconstruir esos tatuajes, al parecer tiene muchos amigos en ese medio. Tal vez sus amigos de infancia, de parranda o sus amigos recientes, sigan escudándose en el silencio e indiferencia; dudo que se acerquen a la policía, tal vez porque ninguna de las mujeres de su familia es una de la víctimas asesinadas.

Tema de moda en locales de la colonia Roma. La otra noche en una taquería esquina con Frontera, escuché una afirmación estúpida: “Sí, dicen que era violento con sus novias, una amiga lo conocía, estuvo en una de mis fiestas, no me pareció violento… además, si alguien es violento, ellas por qué se dejan, a ver… ¿quién mete a su casa a un extraño a días de conocerlo”, se referían al caso de Campira. Las víctimas siempre son juzgadas, se cuestiona la educación familiar, sentimientos, forma de vestir, consumo de alcohol, libertad sexual, nivel de inteligencia. Nunca se cuestiona al agresor. A los agresores se les asigna un bajo nivel de responsabilidad, el ciudadano promedio culpa a la víctima. Es cierto que algunos factores intervienen para que una persona sea víctima de otra, nadie cuestiona la infancia de Jorge, su educación familiar, la libertad sexual, consumo de drogas y alcohol, ¿por qué nadie cuestiona a un parásito violento?, ¿por qué nadie cuestiona a un vividor sin remordimientos que probablemente asesinó a más de dos mujeres? No tenía un sitio propio, vivía en casa de sus ex novias, les pedía dinero, el antecedente de robo es revelador. ¿Quiénes son los responsables a cargo del caso?, ¿quién es la persona encargada que omitió lanzar una orden de aprehensión? No apartes la muerte, estamos rodeados. No olvides que la persona que te sonríe puede ser cruel. Existen algunos seriales que destacan por su enorme carisma e inteligencia, el Matanovias parece un tipo con inteligencia debajo del promedio, huellas obvias lo enlazan como presunto culpable. Algunas personas aseguran que lo han visto sucio, vestido de indigente en las colonias Roma y Doctores. El sufrimiento de esas familias no encuentra descanso. Los muertos no entienden su desaparición.

* Escritora. Autora de la novela "Señorita Vodka" (Tusquets).