Reflexionan sobre la labor del CECA

Guadalajara

En Jalisco se tiene el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA). Este medio preguntó a su presidente Efraín Franco Frías, así como a varios funcionarios municipales del ámbito cultural cómo podría comprenderse "la ciudadanización" de este organismo y cómo debería operar. A través de este pequeño sondeo se detectó que algunos de los funcionarios mencionados realizan una actividad lejana a la agenda de dicho consejo y no ven como una prioridad este acercamiento.

Franco Frías explica que habrá que entender que muchos de los organismos del estado están conformados por personas que designan alguno de los poderes, en el caso del CECA se pugnó desde su origen, que fueran las organizaciones, los grupos de la sociedad civil organizada los que propusieran quienes van a integran las diferentes disciplinas. Habrá que decir que el CECA está conformado por consejeros ciudadanos y por instituciones, son 33 consejeros ciudadanos y 12 que representan instituciones. "Se organizó por Ley, hay dos mecanismos para elegir consejeros ciudadanos, el 66 por ciento son nombrados a partir de propuestas que hacen los organismos y asociaciones al gobernador y él a través de diferentes instancias crea una lista y nombra a dos terceras partes de las propuestas de la ciudadanía; la otra tercera parte es la ciudadanía quien debe nombrarlos, pero esa tercera parte no está debidamente clarificado, desde mi punto de vista, deberían ser la sociedad civil organizada la que propusiera y designara, pero no, en la práctica son los consejeros salientes los que nombran a esa tercera parte, a partir de un listado de propuestas. Es decir, dos terceras partes del consejo están representadas por miembros activos de la comunidad artística y cultural".

El también dramaturgo dijo que habrá que pensar en un futuro no muy lejano, "en nuevos mecanismos para que realmente sea la sociedad civil organizada los que nombren representantes en las diferentes disciplinas, porque si es el Ejecutivo el que nombra las dos terceras partes de los consejeros ciudadanos, no necesariamente son los representantes de las disciplinas".

El CECAno se reúne con artistas, se da por supuesto que cada consejero se reúne con artistas de su rubro. De acuerdo con Franco Frías el CECA tiene tres sesiones ordinarias al año y todas las extraordinarias que sean necesarias. Para Franco Frías, de todos los consejeros, "son los representantes de las disciplinas los que verdaderamente son agentes activos, por lo tanto saben de la problemática, conocen al gremio, y ellos deben ser por los voceros de la comunidad. Lo ideal es que hubiera una mesa por cada municipio del Estado para conocer su problemática no sólo quedarnos en Guadalajara".

Al respecto anunció que comenzaron a tener consultas públicas, ya tuvieron una en el Museo de las Culturas Populares (MAP), comentó que ya tienen representantes de las 12 regiones del estado para tener voceros, artistas, artesanos, productores ahí reunidos para generales también un catálogo de expresiones y de bienes culturales", el funcionario agregó que los interesados pueden contactarlos a través de redes sociales, o en su domicilio de Jesús García 720, "ahí recibimos todos los días desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas a quien desee asesoría".

Qué se tiene y qué falta

El presidente del CECA comentó que se carece de una base de datos de artistas amplia y completa. "Hemos solicitado a la secretaría que nos apoye para generar ese listado. Hemos conversado también con el Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, para tener esa base de datos que es muy necesaria. Habrá que decir, que es la Secretaría de Cultural, quien por Ley, debe de proveer esa información y generar algún mecanismo. Quizá a través del INEGI, nos podrían auxiliar para generar esa base de datos de todo el estado, porque lo que más tenemos en de la Zona Metropolitana, y punto donde hay mucha actividad artística, como Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno".

Franco Frías anunció que recientemente aprobaron un programa al que puede accederse vía transparencia. En él, puede saberse desde el presupuesto que tiene el CECA, como se utiliza cada apartado, también qué temas abordan en las sesiones, ahí está el calendario. Las sesiones son públicas y abiertas. "Tal vez el público no tenga voz y voto, pero a través de sus representantes puedes externar sus inquietudes. Mi deseo es que las comunidades artísticas, los organismos, los grupos, los artistas, se acerquen, hagamos grupo. Hay que fortalecer al CECA, hay que utilizar esta coyuntura, democratizar mucho más estos espacios, ojalá se animen a acercarse. Democratizar el arte y la cultura implica una gran responsabilidad y un gran trabajo".

La opinión de los actores municipales de Cultura

Mauricio Muñoz, encargado de comunicación social del Instituto de la Cultura y Deporte del municipio de Tlajomulco comentó que la cultura es un eje muy importante en el gobierno de de su administración. Comentó que "casi no se tiene una relación con el CECA, pues se podría decir que somos un organismo más independiente; tratamos de organizar eventos en lo que toda la gente pueda participar", de manera que plantearse como debería ser la ciudadanización del CECA no es un asunto que le competa. Esta misma opinión tiene Susana Chávez Brandon, directora de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara quien dijo: "es un organismo estatal. Nosotros tenemos uno municipal al que creo deberíamos poner más atención pero en ocasiones es imposible por la actividad del día a día".

En esta misma via, Gerardo Ascencio comentó que no han trabajado en conjunto con el CECA, que en cambio desde hace algunos meses "realizamos un Conversatorio de políticas culturales con la ida de hacer una declaratoria ante la Unesco".

Ricardo Duarte, director de Cultura de Tlaquepaque refirió que el CECA es un instrumento que permite compartir la visión y de alguna manera incidir en procesos de construcción de agenda y de atención a los distintos sectores de la comunidad, agregó que en su opinión "la mejor representación de un consejo tendría que ser que esté nutrido desde las distintas visiones de lo que construye la comunidad, es decir, de los creadores, ya son una parte muy importante del universo al que llamamos Cultura".

A diferencia de las opiniones anteriores para Duarte "el CECA tiene una relación permanente con Tlaquepaque, y se desarrollan diversas actividades en colaboración y se tiene también una agenda común y somos difusores de diversas indicativas de concursos, fondos, que se generan de la misma secretaria, por lo que hay un diálogo total en un objetivo de transversalidad. "He asistido a algunas de las sesiones y he tenido la oportunidad de diálogo permanente con Efraín Franco en cualquier tema, incluso aquellos de patrimonio y agenda cultural".

Guillermo Covarrubias, director de Cultura de Tonalá comentó que la demanda general de los artistas, es que no se les toma en cuenta en la toma de decisiones. "Creo que lo más saludable sería, en el caso de la danza, por ejemplo, sería convocar a las personas involucradas en esa disciplina y que ellos propongan como es que creen que las cosas deben de hacerse, pues de esa manera, los artistas quedan conformes con la decisión, y no sentirán que se les impuso algo. Yo propondría que fuera más abierto que la comunicación no se diera sólo con los consejeros, que se pudiera asistir a las sesiones".

Agregó que como director de teatro su relación con el CECA ha sido que "muchas de las veces me han invitado a entregar algunos estímulos artísticos, por lo que he sido parte del jurado que selecciona los proyectos que serán beneficiados, lo he hecho alrededor de cuatro veces. He asistido a algunas de las sesiones, pero a partir de este año no. Generalmente los consejeros de cada disciplina traen propuestas de la comunidad, muchas veces por escrito y otras, parte de los miembros de la comunidad que no son parte del consejo".

SRN