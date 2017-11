Conjunto de Artes Escénicas UDG /y II

México

En la programación de sus dos primeras semanas de vida, el Conjunto de Artes Escénicas (CAE) que la Universidad de Guadalajara ha inaugurado en el municipio de Zapopan (prácticamente asimilado a Guadalajara, al igual que muchos municipios del Estado de México a CdMx) abrió con actividad apabullante cuatro de sus cinco escenarios. Una gala de ópera con Plácido Domingo, dos obras del gran director esloveno Tomaz Pandur (quien murió el año pasado durante un ensayo de una versión personal del Rey Lear en el Teatro Nacional de Macedonia), títeres de Canadá, una gala de danza del fantástico bailarín tapatío Isaac Hernández con las estrellas del English National Ballet y el grupo de danza Polibolus de Estados Unidos.

La presencia de Pandur en México se remonta a hace más de dos décadas con su fantástica puesta en escena Sherezada, que pudimos apreciar, si no recuerdo mal, en un Gran Festival Ciudad de México a principios de los años 90. Su Fausto, junto con Inmaculada, basada en la novela del irlandés Colm Tóibín El testamento de María, ha sido el programa doble que en homenaje a este enorme director de la escena europea contemporánea preparo el CAE. Sin duda la profundidad de las versiones de Pandur dejan una profunda huella porque los textos e imágenes calan en el alma humana de manera portentosa.

Puedo decir con total irresponsabilidad que soy muy refractario a las propuestas dancísticas y que suele no pertenecer a mis hábitos de consumo cultural. Sin embargo, la gala preparada por Isaac Hernández y la presencia de Pilobolus Dance Theater me han reconciliado con la danza en un menú variopinto que va del clásico más puro a lo contemporáneo más novedoso. El enorme bailarín que es Hernández lo hace un tapatío universal que ha conquistado los escenarios del mundo a través de una carrera que comenzó a los ocho años de edad. El sorprendente lenguaje de danza de sombras con el que nos alucina Pilobolus, en un trabajo que se antoja una road movie que apela al niño del espectador y con el que es prácticamente imposible no entrar en empatía.

Es obvio que el reto que se han impuesto Igor Lozada, de Cultura UDG, y María Luisa Meléndrez al frente del CAE, requiere de un esfuerzo mayúsculo para calentar el hermoso centro cultural. La clave, me parece, está en la combinatoria de acoger a los gremios locales (incluidos estrenos de dramaturgos de Jalisco, ya previstos) y lo mejor de la escena nacional e internacional. Amén del cruce con la vida académica que va a resultar de la apertura del Centro Universitario de las Artes, como ya mencionamos la semana pasada.