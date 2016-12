Comprender la conexión del universo "cambiará el mundo"

México

Charlatán para unos, el nuevo Einstein para otros, el científico autodidacta o, como él se define, “místico fascinado por la física”, Nassim Haramein ha invertido más de 30 años en el intento por comprender el universo a través de las matemáticas.

Su conocimiento lo comparte a través de lecciones científicas, por ejemplo de la física cuántica, y de la que él a formulado.

Para el creador de la Fundación Proyecto de Resonancia (nacido en Ginebra, Suiza, en 1962), que se inspira “profundamente” en el trabajo de Albert Einstein, la frase “todos estamos conectados” no es un lugar común, sino una premisa que se explica a través de la física.

De visita en Ciudad de México por la presentación del documental El universo conectado (dirigido y producido por Malcolm Carter), en el que se resumen sus tres décadas de estudios, MILENIO entrevistó al hombre que promete que el entendimiento de esta relación cambiará al mundo.

En su propuesta, ¿qué papel tiene el ser humano?

Participa emitiendo y recibiendo información. En un trabajo reciente describo la conciencia humana como retroalimentación en la estructura del espacio-tiempo, de tal suerte que el humano funciona como una antena de radio: un día mueve la perilla de sintonización lo necesario para conectarse a la estación adecuada y, espontáneamente, recibe información y, si es receptivo, si se sintoniza, puede ser que la entienda y transmita a las generaciones venideras.

¿Cómo relacionamos la intuición con este campo científico tan complejo?

Los más grandes pensadores de la historia, Einstein, Bhor, Plank, y otros, no hablan solo de filosofía, sino de momentos de gran intuición de donde obtuvieron una comprensión completa. Tengo la impresión de que eso los guió, y luego hicieron matemática, física o lo que sea para fundamentar su sensación, su intuición. La gente no suele darse cuenta de ello.

Por ejemplo, Einstein decía que la imaginación es más importante que el hecho, hablaba de este sentimiento que viene de la antena que somos, accediendo a una elevada sincronización.

Eso es la intuición: al estar sintonizado y escuchando, los hombres obtenemos la información de un campo más amplio, no solo de nosotros aislados del resto del universo.

¿Vive la humanidad un momento de desconexión con el universo?

Nunca estaremos completamente desconectados, porque es el mundo natural, eso es lo que la física emergente nos demuestra.

No podemos estar verdaderamente desconectados, pero la humanidad se ha desviado en una forma en que la ilusión de la desconexión la domina.

Creemos que si hacemos algo terrible aquí no va a tener repercusiones, así que no importa si aplastamos o atacamos a un país, ya que no nos afectará, pero sí, y es lo que estamos descubriendo: no puedes hacer estas cosas y no afectar al mundo entero, a tu sistema y a tu salud. Si seguimos este camino el mundo natural se descompondrá, eso lo demostrará la retroalimentación.

Estamos llegando a un momento muy crítico, por lo que debemos realizar este cambio, aprender la lección, y es en el nivel más profundo de lo que esta película trata, muestra que estamos en el mismo bote, conectados y debemos trabajar juntos para trascender este momento tan difícil.

¿Cuál es el mensaje del documental?

Que todo está conectado y somos uno; no solo es una sensación hay una ciencia a través de la que estamos aprendiendo a comprender los principios que muchos pensadores sintieron.

Es algo maravilloso saber que algunas de estas ideas que logramos entender nos muestran que las cosas están profunda y verdaderamente interconectadas.

Hicimos la película para que todos comprendan que no necesitas ser un científico o físico para entender esta relación que puede cambiar tu vida y para construir un mejor futuro.