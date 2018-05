Presentan cantata inspirada en Pedro Páramo en Festival de Mayo

Guadalajara

La cantata escénica Comala, de Ricardo Zohn-Muldoon, inspirada en varios fragmentos de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo se presenta hoy por la noche en el Teatro Degollado. Esta nueva versión corre a cargo de Zohn Collective & La Coperacha, el grupo de títeres que dirige Antonio Camacho, quien comanda también el Centro Cultural para la Niñez, que fungirá como sede de una segunda función del espectáculo la noche del sábado.



Comala está escrita para soprano, tenor, narrador, actores, y un ensamble de cámara integrado por: flauta, clarinete, saxofón violín, violonchelo, guitarra, piano y percusión.



En su versión actual, la obra consta de 20 escenas entretejidas por una red de "hilos musicales." El arco dramático de Comala refleja la perspectiva del narrador, Juan Preciado, según ha explicado Zohn-Muldoon quien agrega: "En Comala he buscado transmutar al ámbito sonoro la cronología "descarrilada" de Pedro Páramo, en la cual los límites que separan el pasado, el presente, la vida y la muerte se han disuelto. Para ello me he valido de recursos de orden dramático/musical que evocan de una manera tangible esa confluencia entre la realidad lineal por la que transitamos, y la circularidad de nuestra memoria (allí en donde se anidan aquellos que se han ido). Decidí, por ejemplo, asignar el habla a los vivos (Juan Preciado, Donis y su hermana) y el canto a los muertos (Doloritas, Eduviges Dyada, Damiana Cisneros, Susana San Juan, etc.). Esto se sustenta en la idea de que los vivos, sujetos por las ataduras del tiempo, buscan la comunicación clara y directa, mientras que las ánimas, libres de esas. ataduras, reflexionan sin fin, suspendidas del canto.



La pieza ha tenido varias versiones la primera en 2001, como un conjunto de piezas camerísticas escritas en los 90. En 2010 el ensamble Eastman BroadBand, bajo la dirección de Juan Trigos, graba la obra para el sello discográfico Bridge Records. El año siguiente, la obra es seleccionada como una de tres finalistas para el Premio Pulitzer en Composición Musical, y es galardonada con el Lillian Fairchild Award otorgado por el Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad de Rochester. En el 2013 la obra se presentó dentro del Festival Internacional Cervantino con cuatro escenas nuevas y ajustes considerables de orquestación. La presentación de Comala hoy dentro del Festival Cultural de Mayo, estrenará una escena y varios interludios nuevos, la obra cuenta en total con 23 escenas. Este proyecto es apoyado por subvenciones de Mid Atlantic Foundation, Gomez-Palacio Fund de Oberlin Conservatory, y el Centro de Innovación e Investigación Paul R. Judy en la Eastman School of Music. El elenco lo integran, un narrador y los integrantes de La Coperacha que darán vida a los títeres además de la soprano Tony Arnold y el tenor Zach Finkelstein. La música es de Ricardo Zohn, la puesta escénica es de Antonio Camacho y los títeres están inspirados en el trazo de Alejandro Santiago.



La cita es hoy a las 20:30 horas en el Teatro Degollado y el sábado 19 a las 20:30 horas en Reforma 369. Mayor información en el sitio http://www.festivaldemayo.org y en redes sociales del Centro Cultural para la Niñez.

SRN