Colegio Nacional: 75 años de “Libertad por el saber”

México

El acta de nacimiento de El Colegio Nacional tiene como fecha el 8 de abril de 1943, a partir de un decreto expedido por el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y el secretario de Educación Pública, Octavio Véjar Vázquez, quien además fue el encargado de designar a los 15 miembros fundadores de la institución, si bien el decreto establecía que debían ser 20.

Entre sus fundadores se encuentran Mariano Azuela, Alfonso Caso, Carlos Chávez, Antonio Caso, Enrique González Martínez, José Clemente Orozco, Alfonso Reyes, Diego Rivera o José Vasconcelos, pero entre los escritores, filósofos, músicos, arqueólogos y educadores, estaban el cardiólogo Ignacio Chávez, el biólogo Isaac Ochoterena, el geólogo Ezequiel Ordóñez, el físico Manuel Sandoval Vallarta o el oftalmólogo Manuel Uribe Troncoso.

El decreto apareció publicado en el Diario Oficial el 13 de mayo, pero la celebración de éste nacimiento, sin embargo, se dejó para el 15 de mayo del año de 1943, cuando “a las diecinueve horas treinta minutos, tuvo lugar la solemne inauguración de El Colegio Nacional, en la sala de actos del local asignado a la institución, calle Luis González Obregón número 23. Presidió la ceremonia el señor licenciado Octavio Véjar Vázquez, secretario de Educación, en representación del señor Presidente de la República, acompañado de altas personalidades de la Secretaría a su cargo, y de los señores miembros fundadores de El Colegio”.

Así comenzó una historia que llega a sus primeros 75 años de existencia, un tanto con la polémica por la asignación y distribución de los recursos que recibe por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero también por los llamados a una mayor inclusión entre sus integrantes, nacido con 20 y que, en la actualidad, suma 40 miembros.

Los orígenes de una tradición

El filósofo Antonio Caso fue uno de los principales impulsores de la creación de El Colegio Nacional, incluso el lema que guía las actividades del organismo fue otorgado por el mismo personaje: “Libertad por el saber”, mientras José Clemente Orozco se encargó de diseñar su escudo, un águila en actitud de remontar el vuelo, con lo que “simbolizó la altura de las aspiraciones que debían ser atributo de cuantos iban a laborar en esta casa”, comentó Miguel León-Portilla durante la celebración por los 60 años de creación de El Colegio.

“Con el nombre de Colegio Nacional se crea una comunidad de cultura al servicio de la sociedad, dotada de personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones las corrientes del pensamiento y las tendencias filosóficas, científicas y artísticas, pero con estricta exclusión de todo interés ligado a la política militante”, se lee en el artículo 1º del decreto.

En ese mismo documento se establece que el propósito de la institución será impartir enseñanzas que “representen la sabiduría de la época; esforzándose por que el conocimiento especializado de cada una de las cátedras concurra, fundamentalmente, a fortalecer la conciencia de la nación, perpetuada en generaciones sucesivas de personas relevantes por su ciencia y sus virtudes”.

A lo largo de su historia se han publicado sendos decretos para reorganizar al Colegio Nacional, en 1971 y en 1995, siendo uno de los puntos fundamentales el que la calidad de miembro de la institución es vitalicia y solo podrá perderse por cuatro razones: por defunción, por renuncia irrevocable, por voto unánime de los miembros del Consejo o “en virtud de una sentencia ejecutoria de un Tribunal competente”.

Por el edificio de Luis González Obregón, sede de El Colegio Nacional y que fuera sometido a una restauración por Teodoro González de León, han pasado algunos de los científicos, humanistas, artistas y escritores más importantes del siglo XX mexicano; hoy día, el miembro decano es Miguel León-Portilla, quien ingresó a la institución en 1970.

Tan solo por la parte literaria han pasado escritores como Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Mariano Azuela, Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco; ahora se encuentran personajes como Héctor Fix-Zamudio, Francisco Bolívar Zapata, Fernando del Paso, Ruy Pérez Tamayo, Arcadio Poveda Ricalde, Mario Molina, Eduardo Matos Moctezuma, Mario Lavista, Luis Fernando Lara, Linda Manzanilla, Concepción Company y María Elena Medina Mora, por mencionar solo a algunos, siendo la presencia de solo tres mujeres uno de los hechos que más polémica han despertado dentro de la institución, convertido en un desafío a corto plazo.

En la celebración de los 60 años de creación de El Colegio Nacional, José Emilio Pacheco, en su calidad de presidente en turno, recordó una frase de Alfonso Reyes cuando le preguntaron para qué servían estas actividades que, a través de las contribuciones del Estado, paga el pueblo mexicano: “Para que el porvenir no quede librado a la desesperación ni a la violencia”.

Con las puertas abiertas

En el mundo solo existen dos instituciones dedicadas a la enseñanza o a compartir los conocimientos, pero sin entregar documento alguno a cambio: El Colegio de Francia, que tiene sus orígenes hacia 1530, si bien su nombre actual lo recibe en 1870, y El Colegio Nacional de México.

“Lo que hacemos es difundir cultura y nuestras investigaciones, que pueden ser muy especializadas. Es todo un esfuerzo por lograr que los estudios lleguen al público abierto, que sepa cuáles son sus aportaciones a esta sociedad. Hemos tenido grandes médicos, músicos, pintores, científicos, matemáticos, físicos, premios Nobel”, cuenta Concepción Company Company, quien ingresó a la institución en 2017.

Una de las transformaciones que ha tenido El Colegio en los últimos años es su programa académico-cultural: tan solo en 2016 se desarrollaron alrededor de 160 actividades, mientras el año pasado estuvieron cerca de llegar a las 320, en todo momento a partir de su carácter multidisciplinario y ya con una mirada puesta en la realidad.

“Y quisiera resaltar que muchos de sus miembros han tenido una vocación institucional muy importante, como Ignacio Chávez, fundador del Instituto Nacional de Nutrición, lo que significa que a El Colegio y a sus integrantes les preocupa y les interesa la sociedad de México; sin duda el hecho de que no cobre ni dé registros o constancias, yo diría que es un sentido muy avanzado de la educación”, agrega Company.

Para Juan Villoro, uno de los miembros de El Colegio Nacional más recientes, se debe reconocer que el organismo no siempre ha podido ir al parejo de los desafíos del país y, como tantas otras instituciones, requiere de renovarse para mantener su importancia, pero se han empezado a dar pasos.

“Hemos abierto espacios para intelectuales indígenas, hemos desarrollado sesiones sobre literatura y feminismo, exposiciones con artistas contemporáneos, incluso se han presentado obras de teatro, siempre acompañadas de un debate”.

Los retos de El Colegio

Uno de los desafíos más importantes de El Colegio Nacional es avanzar hacia la equidad de género, de los 40 miembros en la actualidad solo tres son mujeres, un hecho que, desde la perspectiva de Concepción Company Company, es algo que se debe paliar de manera pronta y responder con ello a la sociedad que lo reclama.

“Para mí es un punto delicado, nodal, de la estructura de la institución, porque debe ser más abierta en cuestiones de género. Ahora, eso no significa que me elijan por ser mujer: si me dicen que soy miembro de El Colegio Nacional o emérita de la UNAM por ser mujer, soy capaz de regresar el diploma. En condiciones de igualdad pensemos en una política en la que estén presentes las mujeres”.

Juan Villoro señala, por su parte, que El Colegio ha comenzado a revitalizarse, aun cuando es cierto que no ha podido estar al parejo de lo que es la sociedad mexicana: “Tenemos una sociedad patriarcal, en todas partes, pero nosotros debemos estar mucho más al corriente con lo que ya es este país, donde hay notables científicas, artistas, pensadoras, analistas políticas y ese es uno de los grandes desafíos.

“La relación con las entidades del país es también muy importante; trabajamos en un proyecto para tener miembros correspondientes tanto en los estados como en el extranjero, es decir, mexicanos que viven fuera y que no han podido participar con nosotros por esa situación, sobre todo porque hoy día en una sociedad globalizada hay que tomar en cuenta que algunos paisanos están deslocalizados desde el punto de vista territorial, pero pueden hacer actividades con la institución”, a decir de Villoro.

A lo largo de los últimos meses, El Colegio Nacional ha conmemorado de distintas maneras el 75 aniversario de su primera sesión, siendo una de las más importantes una exposición que se va a inaugurar a fines de junio, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde se va a enfatizar la vocación de difundir y de educar de manera libre, sin cobrar ni dar constancias, ni pedir registros: con las puertas abiertas.

“Y también mostrar que no solo son 75 años de historia, que es una institución activa, moderna, que de manera constante está viendo qué se hace en México y fuera de México, y adaptando sus investigaciones, sus temas, sus reflexiones, a esas grandes corrientes de la sociedad”, en palabras de Concepción Company.

De ahí la importancia de tener mayor visibilidad, de ser más útiles socialmente y más reconocidos, pues aún hasta hace algunos años, muchos confundían a El Colegio Nacional con El Colegio de México, lo que era inevitable, si bien en la actualidad, el dinamismo con el que se ha manejado la institución ha propiciado que no solo haya conferencias literarias o filosóficas, sino que se haya incrementado la participación de los químicos, los físicos, los matemáticos y, por supuesto, los músicos.

Un ejemplo de esa labor es el ciclo de conciertos Integral de los Cuartetos de Cuerda de Beethoven, con la participación del Cuarteto Latinoamericano y el Cuarteto José White, bajo la coordinación de Mario Lavista, que seguirán los martes 22 y 29 de mayo, y 12 y 26 de junio.