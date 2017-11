'Inventario de Fantasmas', un discurso de esperanza

Torreón, Coahuila

El guión de la obra “Inventario de fantasmas”, escrito por el tamaulipeco Edoardo Torres, cayó en manos del director de teatro Iván Torres, al iniciar febrero de 2017. Y dice, le fue imposible soltarlo cayendo en relecturas hasta comprender que el tema de las desapariciones forzadas debería compartirse en un tono no violento para dar paso a la empatía y solidaridad del espectador.

Iván Torres, director del grupo lagunero Colectivo Imaginante Teatro, dijo que en el transcurso del montaje y las lecturas con los actores en marzo, el objetivo era claro: enviar un mensaje de esperanza y un abrazo para quienes se encuentran esperando a un ser amado desaparecido.

El texto fue presentado a la productora, Daniela Flores, y ella compartió la idea que la agrupación debía desarrollar la obra, porque aunque el tema es difícil en su abordaje, el director lo planteó como un abrazo para las personas que lo vean porque el delito ocurre en todo el país sin que se llegue a su freno.

El director acentuó que se aborda el tema desde las reacciones de quienes viven la espera, la de una novia que no sabe cuánto tiempo deberá aguardar, o la de una madre o un familiar que no descansan hasta encontrar respuestas.

“Se ha reflejado en los actores este abrazo, ellos lo tienen bien claro, que al momento de estar en escena no es sólo aprenderse un libreto, sino la intención que tuvimos desde el principio. La obra no sólo presenta la situación de los levantones, sino el decirle a las personas que están viviendo una situación así o que incluso podrían pasar por una situación así, que conviertan la espera en la esperanza y que necesitamos saber que no estamos solos”.

En suma los actores Mace Medina, Estefanía Marrufo y Angie Pelayo son quienes cuentan la historia realizando retrospectivas para destacar que desde la infancia los seres humanos se encuentran entre procesos de pérdida. De manera sutil la obra también registra la desaparición de niños y la trata de personas.



“En la obra se manejan los aspectos que están alrededor de una persona, que desde la autoridad, la familia, desde las instituciones, cuando hablas de desaparición ya piensas en que tenía algo que ver o que estaba haciendo las cosas mal y no. Hay una parte del texto que dice: ‘A lo mejor sólo estaba en el momento y en el lugar equivocado’”, refirió la actriz Angie Pelayo.

La obra se estrenará en el escenario de Plan B Estudio-Teatro el próximo sábado a las 20:00 horas, con costo de boletos de 80 pesos en taquilla, y tendrá funciones 17, 18 y 25 de noviembre.

