Marco Zamudio sale de Mexicráneos por 'censura'

Ciudad de México

Durante su segunda participación de la intervención del arte en la vía pública llamada Mexicráneos, el artista plástico Marco Zamudio renunció porque pretendieron “censurarlo”.

Zamudio emitió un comunicado para explicar su salida de la edición 2017 de la exposición colectiva, celebrada sobre Paseo de la Reforma, de La Estela de Luz al Ángel de la Independencia.

Aseguró que la Secretaria de Protección Civil y la Unidad de Programas Especiales informaron que la “censura” a su obra no fue por parte de ellos, sino directamente de Mexicraneos, la cual está apoyada por el Gobierno de la Ciudad de México y del Fondo Mixto de Promoción Turística.

En entrevista con Milenio Digital, el artista comentó que los organizadores, Locos por el arte y al funeraria J. García López, al invitarlo le dieron libre expresión, sin embargo, a la hora de entregar le pidieron que le quitara la corona a su pieza porque su peso representaba un peligro para los amantes del arte.

“Me dijeron que era mucho peso y por los sismos se podía caer. Luego entregué otra corana más ligera de cuerdas y lazos de mecates podrido barnizados. Pero una noche antes me avisaron que Protección Civil iba a quitar la corona”.

“Que no querían que alguien se lastimara…los mandé a chingar a su madre. Fuimos a las oficinas de Protección Civil y no había tal censura. Dijeron que se podía colocar. Ayer nos enteramos que habían sido los propios de Mexicráneos los que me habían sacado”, aseguró.





El pintor egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas detalló que “la censura se dio por la connotación religiosa que hace la corona. Los dueños de Mexicráneos -nos enteramos- son Legionarios de Cristo”.

“Yo Marco Zamudio no quiero participar y renuncio a la muestra en Paseo de la Reforma, no sé para qué me pidieron intervenir una pieza si al final van a hacer lo que se les hinchan los huevos”, dijo al renunciar a la exposición colectiva de 50 cráneos monumentales, al lado de artistas como Magda Torres, Carla Arouesty, Gonzalo Correa, Alejandro Filio, Diego Martínez, Marijo Alonso, entre otros artistas.