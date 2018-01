Círculo de Poesía recorre el mundo

México

Hay un lugar común que acompaña al género desde hace mucho tiempo: hay más vates que lectores de poesía. Es una frase que han comprado los grandes grupos editoriales, poco interesados en una forma literaria que ha contribuido a contar la historia de la humanidad.

Pero hay esfuerzos que apuestan por impulsar al género y a sus creadores. En México comenzó a desarrollarse un proyecto hace poco más de una década: la revista Círculo de Poesía, que aprovechó el desarrollo de la web para generar una publicación digital, que a lo largo de este tiempo ha recibido alrededor de 7 millones de visitas.

Esa cifra “para las grandes marcas puede no significar mucho, pero se trata de una revista de poesía”, cuenta el escritor Mario Bojórquez, uno de los fundadores del proyecto, “y la han visto personas de todo el mundo. Solo cinco países no están registrados en las estadísticas de la página”.

No resultó sencillo: empezaron como un blog, y cuando llegaron a los primeros 12 mil visitantes compraron el dominio de la página electrónica, y “ahora hay buenas rachas en las que tenemos ese mismo número en un solo día”. No lo hicieron de manera impresa porque si no se tiene un sustento publicitario difícilmente puede sobrevivir, “y siendo una publicación literaria y, además, dedicada a la poesía, era muy complicado mantener un modelo así”.

Agrega Bojórquez: “Nosotros no tenemos interés en competir con los grandes consorcios editoriales, porque a ellos les da lo mismo vender un libro que otra cosa. Son gente a la que solo le interesa el dinero, y aquí únicamente encuentras a amantes de la literatura.

“Todos los hombres y mujeres que participan en el proyecto han leído miles de páginas, no solo en su lengua sino en otras; traducen, reflexionan sobre la literatura y hacen ellos la suya propia”, explica Bojórquez, quien en 2007 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, con El deseo postergado.

AFINIDADES

Si bien Círculo de poesía tiene como cabezas visibles a Bojórquez, a Alí Calderón y a Mijaíl Lamas, hay muchas personas más, la mayoría de ellas menores de 30 años de edad, quienes se han dedicado a la investigación literaria, a la traducción y, por supuesto, a la escritura.

“Todos ellos son unas eminencias y son muy jóvenes, por lo que están construyendo su visión acerca de la literatura. Mi amigo Alí conoce todos los continentes y es doctor en Letras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo. Pero lo primero que hicimos fue entender cuál es el ámbito en el que trabajamos, y por eso hacemos una revista e impulsamos editoriales dedicadas a la poesía. Hemos logrado establecer una red de afinidades en distintos territorios”.

Con ese recorrido, que no ha estado exento de polémica —incluso han recibido acusaciones de participar como jurados y premiar a quienes formar parte del grupo—, han organizado encuentros internacionales de poesía, con la participación de autores como Juan Gelman, Ernesto Cardenal, Ledo Ivo, Raúl Zurita, Rodolfo Hinostrosa y Alí Chumacero, y de sellos editoriales como Valparaíso México y Visor Libros.

En la primera editorial mencionada, el primer autor publicado fue Eduardo Lizalde y se acaba de editar el número 50, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, todo ello de 2014 a la fecha.

Cuentan con varias colecciones editoriales, como La nueva biblioteca de poesía hispánica, dedicada a autores iberoamericanos contemporáneos “que, según nosotros, están lanzando las líneas de lo que será la nueva poesía en los próximos 30 años”. Tienen autores de España, Chile, Argentina, República Dominicana y Centroamérica.

“Contamos con otra colección, llamada Del mundo, donde se ofrecen traducciones del chino, francés, portugués y catalán, de las grandes corrientes poéticas en el mundo. Estábamos en eso cuando nos llegó la propuesta de hacer Visor Libros”, cuenta Bojórquez a MILENIO.

En esta editorial funcionan como una especie de filial del sello impulsado en España, un proyecto que se ha replicado en otros países; de lo que se trata, en todos los casos, es de ofrecer una amplia variedad de títulos dentro del mercado mexicano.

Su diversidad va de Palo seco. Letras de canciones, de Joaquín Sabina; Memorial de Ayotzinapa, de Bojórquez, y Las correspondencias, de Alí Calderón, hasta antologías de Gillaume Apollinaire y de Wislawa Szymborska, Poesías completas, de Cesare Pavese; Almudena, de Luis García Montero, y Dime dónde, en qué país, de Marco Antonio Campos.