Inicia Muestra Internacional de Cine

Monterrey

A partir de este martes la Cineteca de Nuevo León albergará la 63 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, con 14 filmes provenientes de festivales de todo el mundo.

El coordinador de la Cineteca de Nuevo León, Carlos García Campillo, dijo que aunque todos los años la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional es de calidad, la de este año tiene mucha repercusión mediáticamente.

TE RECOMENDAMOS: "Escribo desde mi, no soy un poeta de escritorio"

"Esta es de las muestras internacionales de cine más fuertes que han venido en los últimos años, con películas que no solamente son de una gran calidad, sino además tienen una repercusión mediática y de premios muy interesante", comentó.

Para esta edición, las producciones cinematográficas provienen de 10 países: Argentina, Francia, Bulgaria, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Italia, Chile, Hungría y Alemania.

Dentro de las cintas que más expectación han causado dentro de los 14 largometrajes, se encuentra Cartas de Van Gogh (Loving Vincent), una película realizada con 56 mil 800 fotogramas hechos con pinturas al óleo.

Además, García Campillo destacó una película que acaba de ganar un Golden Globe, así como la participación de Robert Pattinson, conocido popularmente por ser el actor de la serie "Crepúsculo".

"Hay películas como "En la Penumbra" (In the Fade), de Fatih Akin, que ayer ganó el globo de oro a mejor película de habla inglesa, en los globos de oro, además tenemos The Square", que es otro de los platos fuertes de la muestra.

"Está Good Time, de los hermanos Safdie, una película con Robert Pattinson... es un actor que ha dado filmes muy interesantes últimamente, y que además es una película que está dando mucho que hablar", aseguró.

De acuerdo a Campillo, cada película se presentará durante dos días consecutivos en la Sala 1 con un total de seis funciones, para permitir que sean disfrutadas por más público.

"Cada película tiene dos días de proyección, tres funciones por día, comenzamos con La Cordillera, de Santiago Mitre", dijo.

Ante la ausencia de películas de origen mexicano en la presente muestra, Campillo dijo que siempre se procura que haya por lo menos una incluida en el programa, pero que algunas circunstancias no permitieron que eso sucediera, como el hecho de que algunos decidieron esperar para participar en el Festival de Cannes.

"Por cuestiones de distribución se caen, o están incluidas en algunos premios y el distribuidor prefiere guardarlas para más adelante, entonces muchas veces no se puede contar con título.

"Siempre se trata de incluir por lo menos un título mexicano, en este caso no hay ninguna... las películas mexicanas yo creo que se están guardando para Cannes", finalizó.