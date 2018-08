Enrique Vázquez

A partir de hoy y hasta el 30 de agosto el Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) ubicado en el Piso -1 del edificio Administrativo ubicado en Juárez y Enrique Díaz de León, alberga la 17 Semana de cine alemán en la que el público podrá disfrutar de cerca de 20 filmes y de manera especial en la inauguración, podrá intercambiar impresiones sobre la película Landrauschen (Ruido Rural) con su directora Lisa Miller.



La cinta de Miller pertenece a lo que en Alemania se conoce como cine rural, “un tipo de cine que comenzó hacerse durante la posguerra y trataba de retratar poblados alemanes muy pintorescos todo muy kitsch, sin embargo yo traté de darle la vuelta y transformarlo, el resultado fue algo muy punk. Fue una película que se rodó mucho a manera de documental y en el que hubo mucha improvisación debido a que quienes participan no son actores propiamente. El gobierno no nos dio apoyo para realizarla y se logró a través de campañas de crowdfunding”.



La autora comentó que “una de las grandes sorpresas es que tal y como yo lo pensaba es una cinta muy universal por los temas que trata. En sus proyecciones en México he visto la respuesta positiva de las personas que la ven y comienzan identificar similitudes entre los dos países. La película habla de las carencias y puntos débiles de la sociedad alemana como el machismo, que los mexicanos no creían que pudiera existir en Alemania”.



La inauguración es hoy a las 20:00 horas. Mayor información consultar el sitio www.bezirk.mx















Viernes 17 a las 20:00 horas

(Ruido Rural) de Lisa Miller









Sábado 18 a las 18:00 horas

(Ruido Rural) de Lisa Miller y a las 20:10

de Raoul Peck









Domingo 19 a las 18:00 horas

de Andrea Dresen y a las 20:10

de Tillman Singer









Lunes 20 a las 18:00 horas

de Valezka Grisebach y a las 20:10

de Philipp Echholtz









Martes 21 a las 18:00 horas

de Charly Hubner y a las 20:10 horas

de Thomas Stuber









Miércoles 22 a las 18:00 horas

de Lars Kraume y a las 20:10 horas 3 días en

de Emily Atef









Jueves 23 a las 18:00 horas

de Valeska Grisebachy a las 20:10 horas

de Lars Kraume









Viernes 24 a las 18:10 horas

de Andres Veiel y a las 20:20 C

de Torn Lass









Sábado 25 a las 18:00 horas

de Raoul Peck y a las 20:15 horas

de Irene Von Albert









Domingo 26 a las 18:00 horas

de Tillmon Singer









Lunes 27 a las 18:00 horas

de Andreas Kohler y a las 20:10 horas

de Philipp Echholtz









Martes 28 a las 16:00 horas

a de Tilman Singer y a las 18:00 horas

de Arne Feldhusen y a las 20:10 horas

de Florian Seufert









Miércoles 29 a las 18:00

de Irene Von Alberti y a las 20:10 horas

de Torn Lass









Jueves 30 a las 14:00 horas

de Andres Veiel y a las 20:20 horas

de Florian Seufert









