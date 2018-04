"El cine documental impide que la violencia se normalice"

Torreón, Coahuila

La cineasta Marta Ferrer llegó a México al iniciar el gobierno que presidió Felipe Calderón.

Muy lejos estaba de imaginar la transformación que sufriría el país al declararse una abierta guerra en contra del narcotráfico y que dejó tras el paso del sexenio casi 121 mil homicidios violentos y miles de desapariciones. A pesar de ello se concentró en su oficio.

Testimonio de su disciplina lo es el documental 'El Varal' (2009), que ganó como Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Luego llegaría a su imaginario la posibilidad de hacer un homenaje al Canto Cardenche con su filme 'A morir en los Desiertos'.

Fue el 24 de marzo pasado que el Festival de Cinelatino de Toulouse premió este documental dentro de una ceremonia donde se recordó también a los estudiantes de cine desaparecidos y que justo un mes después, la Fiscalía estableció fueron torturados, asesinados y disueltos en ácido por un brazo ejecutor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Me parece superimportante que estás películas pongan énfasis en el origen de las cosas, en el entendimiento, porque cuando yo vi la película de Everardo fue como: Claro, de ahí viene el problema y de ahí se tiene que atacar, no con más violencia".



"Yo todavía estoy en shock con lo que ha pasado con los tres chicos, apenas ayer me enteré de su desenlace y es un ejemplo de los miles de casos que están pasando en México. Me parece una noticia terrible porque siento que hay una impunidad bestial.

"Llevo doce años aquí en México y recuerdo que llegué con muchas ganas de hacer cosas y es muy triste porque al final me ha pegado un poco esta sensación de impotencia, de no poder hacer nada, y es terrible eso porque al final hace que se normalice el estado de no derecho, la impunidad".

En ese contexto dijo que el trabajo documental hace contrapesos e impide que la violencia se normalice pues las producciones fílmicas independientes eligen temas considerando su realización desde un punto de vista antropológico, analizando causas, incluso las de la violencia que se ejerce desde los espacios de poder.

"Estas noticias de pronto son como un jarrón de agua helada que te muestra la realidad, creo que en el cine documental le ha ido muy bien a México porque ha sido ventana, haciendo producciones con menos dinero y mucho más experimentales, y con más libertad para hablar de las cosas, entonces hay películas increíbles este año como la de Everardo González (La libertad del diablo) porque por primera vez refleja un poco el punto de vista de los victimarios".

Everardo González dirigió esta obra en 2011, en el tiempo en el que se discutía sobre si las víctimas civiles eran un daño colateral o no en México, tiempo en que los diarios publicaban 'ejecutómetros' que sembraron psicosis colectiva integrada por miedo y odio.

"Siento que es trascendente que existan diferentes voces que se complementen y este es un ejemplo. Everardo González le da la voz a los victimarios pero Tatiana Huezo le da la voz a las víctimas, entonces ahí puedes ver las dos caras de la misma moneda y es necesario".

Sintiendo muy poca empatía por el victimario, la sociedad a través de éstos ejercicios fílmicos lo puede ubicar en un contexto que lo predispone o diseña.

Marta Ferrer apuntó que al exhibir un origen, que tienen sustento en la pobreza, la falta de educación y de oportunidades, se pueden pensar en las estrategias de solución.