Cine Ópera, sin riesgo de derrumbe, confirma INBA

El cine Ópera no presenta riesgo de colapsarse después de los sismos que afectaron la CdMx, dijo a MILENIO Lidia Camacho, directora del INBA.

Se ha determinado que este espacio cultural sea restaurado con una inversión de 5 millones de pesos, con la finalidad de que recupere su vida cultural en beneficio de los vecinos de la colonia San Rafael, en particular de los que habitan las calles de Serapio Rendón y Miguel Schultz.

Este recinto fue inaugurado en marzo de 1949 con la proyección del filme Una familia de tantas, de Alejandro Galindo.

“Estamos conscientes de la preocupación de la gente y reconocemos que primero son las vidas humanas. El peritaje del inmueble se hizo para que las personas tengan la certeza de que el cine no presenta problema alguno”, expresó Camacho.

Sin embargo, ayer los vecinos se manifestaron porque no les han dado a conocer el dictamen que les prometieron desde el pasado miércoles, cuando solo atestiguaron que una de las dos marquesinas, que

son un riesgo para los transeúntes, fue derrumbada.

“Nosotros estamos en riesgo: tenemos fotografías del grave deterioro del cine, y con los terremotos se cayó una barda perimetral hacia el albergue de niños. Lo que nosotros vemos es peligro porque crujen las paredes”, abundó Laura García, del Comité Ciudadano de la colonia San Rafael.

Los vecinos estarían de acuerdo en la recuperación del sitio en caso de que el peritaje no reporte daño estructural del inmueble: “Desde 1985 hemos estado pidiendo que ese cine lo ocupen como espacio cultural. Nosotros no estamos negados a que se ocupe; lo que preocupa es que el edificio nos pueda causar un daño. Queremos que nuestros hijos acudan a ese espacio cultural. Lo que nos preguntamos es ¿por qué el INBA dejó que se convirtiera en un espacio abandonado?”

Intervención

El cine Ópera fue revisado por la empresa Ciberna, que ha hecho un escaneo digital del inmueble: “Es verdad que tuvo algunos desprendimientos de ladrillos y una pequeña parte de uno de los pretiles; fue una parte mínima, pero de acuerdo con el predictamen no presenta ningún tipo de daño estructural”, señala Camacho.

El escaneo fue solicitado porque tiene la ventaja de analizar todo el inmueble, con lo que se obtiene información importante. Con ella puede saber si una construcción tiene daño estructural, lo que permite a los expertos tomar una decisión, aseguró a MILENIO la directora del INBA.

Indicó que este edificio se integró al instituto en 2011; entonces se hizo un anteproyecto para darle un uso a este espacio, pero muy probablemente por falta de recursos económicos no se había podido ejecutar.

“Lo que pretendemos es llevar a cabo el próximo año una intervención de la parte de la entrada y del vestíbulo para recuperar este lugar del inmueble. La intención es que allí se realicen algunas actividades culturales para trabajar con los ciudadanos y eso servirá para fortalecer el tejido social de esta zona de la CdMx”.

La funcionaria indicó que durante este año han visitado el inmueble varias veces, que se ha hecho limpieza y recibió cierto mantenimiento, “por lo que no está abandonado. Tenemos ahí vigilantes de manera permanente”.

Pero los vecinos comentan que ese espacio en ocasiones se convierte en refugio de personas en situación de calle. Incluso, recientemente tuvieron que sacar a una familia que ya estaba instalada allí como en su casa.

La titular del INBA indicó que el proyecto cultural será iniciado con una inversión de 5 millones de pesos, con la intención de reactivar uno de los cines más emblemáticos de la CdMx.

“Se pondrá la cubierta del cine y se trabajará en los vestíbulos, principalmente para que pueda funcionar”, agregó.

La directora del INBA reconoció que aún no se determina si será denominado Centro Cultural Ópera, pero sí que será un espacio dedicado a la promoción y difusión artística y cultural.

El padre José de Jesús Aguilar, párroco de la iglesia Santos Cosme y Damián, que está al lado del cine Ópera, quien estuvo a punto de nacer allí ya que, según cuenta, a su mamá se le rompió la fuente cuando se encontraba justo en el lugar, sugiere: “Si no se va a tirar, ¿por qué no se convierte en un elemento que enriquezca a la colonia, que en otro tiempo fue de teatros? Bien puede convertirse en un museo del cine o del teatro, que no existen en el país”.