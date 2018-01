Cigarettes After Sex, la banda de 'dreampop' que se siente amada por México

Ciudad de México

La música de Cigarettes After Sex es suave. Sus letras podrían escucharse cuando el corazón está roto, pero su melodía también trae calma en días lluviosos y fríos, o (¿por qué no?) podría sonar en ese momento íntimo en el que se enciende un cigarrillo después de tener sexo.

Greg Gonzalez, el vocalista y líder de la banda, inició este proyecto en 2008 en El Paso, Texas, cuando conoció al tecladista Phillip Tubbs y comenzaron a grabar algunos sencillos que poco a poco ganaron seguidores.

Para 2013 se mudaron a Nueva York, donde encontraron al baterista Jacob Tomsky y el bajista Randall Miller y formaron la alineación actual del grupo que, después de varios años juntos, en 2017 grabaron y lanzaron su primer álbum homónimo.

Medios internacionales como la revista Rolling Stone y el diario The Guardian, calificaron a Cigarettes After Sex como un disco de noir dreampop imperdible.

(Foto: Ana Estrada/Milenio)

La banda visitó México por primera vez, como última parada de su gira mundial y en entrevista con MILENIO hablaron sobre sus inicios, las posibilidades de hacer música para cine y su estrecha relación con este país.

>>¿Cómo se conocieron?

Greg Gonzalez - voz / guitarra: De hecho Phillip y yo nos conocemos de nuestra ciudad natal, El Paso, Texas, en 2008, más o manos, y los dos tocábamos en nuestras bandas, y comenzamos con Cigarettes en ese momento y fuimos a Nueva York donde conocimos a Jake y Randy, en 2013, más o menos, y la banda se reunió en esta alineación en 2015.

>>¿Fue complicado grabar su primer álbum?

Greg Gonzalez - voz / guitarra: La grabación de este primer álbum fue cuando todos coincidimos en Nueva York e hicimos la canción de Affection y después de esa canción supimos que debíamos hacer un LP. La sensación fue muy buena, Affection es una canción sobre seguir amándote y era la hora de grabar, teníamos el sonido.

>>¿Qué opinan del término 'noir dreampop' con el que la crítica describe su música?

Greg Gonzalez - voz / guitarra: Tiene sentido. Creo que la mayoría de lo que queremos vender son canciones de amor sencillas, tenemos influencias de bandas de dreampop como Cocteau Twins, y creo que el término noir viene de los colores oscuros del film noir, tiene sentido para mí, no diré que es erróneo.

>>Una canción suya fue usada en la serie Handmaid's tale de Amazon que ya ha ganado varios premios internacionales. Después de esta experiencia ¿consideran hacer música para cine?

Greg Gonzalez - voz / guitarra: Sí. Fue grandioso cuando usaron nuestra canción para el show. Es un hermoso programa, tiene una fotografía hermosa, cuando era niño crecí admirando a compositores de cine, Ennio Morricone, Nino Rota, Danny Elfman, ese tipo de cosas. Entonces si pudiéramos de alguna forma hacer el soundtrack de alguna película tendría sentido, dada la influencia de ellos. Creo que pasará en algún momento, creo que es el siguiente paso.

>>¿Cuál es su relación con México?

Greg Gonzalez - voz / guitarra: Soy hispano y crecí con una familia que habla español, desafortunadamente yo no lo hago, como un idiota. Íbamos a Juárez cuando era un niño y tengo amigos de México, escucho bandas y música de México, me gustan artistas mexicanos, la música de mariachi, baladas mexicanas, la música me influyó y la cultura y la comida. Este tipo de cosas son definitivamente parte de mí.

>>¿Cómo ha sido tocar por primera vez en México?

Jacob Tomsky - batería: Ha sido maravilloso. Estuvimos en Guadalajara anoche. La multitud estaba muy viva, muy presente, hemos tenido muchos shows, pero éste se destaca, hemos recibido mucho amor. Sólo de México, en general, a través de redes sociales, entonces ha sido un gran momento al venir y en verdad se siente que vale la pena venir, todos estuvimos contentos de estar juntos.







(Foto: Ana Estrada/Milenio)

ALEC