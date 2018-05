Ciervo de dos cabezas nace muerto y asombra a científicos

Madrid

Los restos de dos ciervos de venado compartiendo un solo cuerpo y con dos cabezas fueron encontrados en Minnesota. Nacieron muertos y es el primer caso conocido en que una gestación así llegase a término.

Los únicos otros ejemplos de ciervos siameses combinados se han encontrado aún en el útero, dijo Gino D'Angelo, investigador de la Universidad de Georgia (UGA) que estudió el caso.

D'Angelo, profesor asistente de ecología y gestión de ciervos en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la UGA Warnell, dijo que un examen completo de los cervatos gemelos unidos fue una oportunidad única para que los investigadores estudien una deformidad de fauna tan rara.

Un buscador de setas encontró al 'ciervo de dos cabezas' en mayo de 2016 cerca de Freeburg, Minnesota, en el suelo del bosque, cerca del río Mississippi. Los ciervos estaban limpios, secos y parecían haber fallecido recientemente. Llamó al Departamento de Recursos Naturales de Minnesota, donde D'Angelo estaba trabajando en ese momento. Los cervatos se congelaron hasta que se pudo realizar una necropsia, por lo que el espécimen se mantuvo en excelentes condiciones, dijo D'Angelo.





Los investigadores no solo realizaron una necropsia completa, también realizaron una tomografía computarizada 3-D y una resonancia magnética en el Laboratorio de diagnóstico veterinario de la Universidad de Minnesota.

Descubrieron que los ciervos tenían dos cuellos y cabezas separadas, pero compartían un cuerpo. Tenían pieles normales, cabezas y piernas normales, e incluso patrones de manchas "casi perfectas" corriendo por sus cuellos, dijo D'Angelo.

Las pruebas de laboratorio de los pulmones confirmaron que los ciervos nunca respiraron aire y nacieron muertos, y la necropsia descubrió que tenían un hígado malformado, compartido, bazos extra y tractos gastrointestinales, así como dos corazones que compartían un solo saco pericárdico.

"Su anatomía indica que los cervatillos nunca habrían sido viables", dijo D'Angelo. "Sin embargo, se les encontró limpios y en una posición natural, lo que sugiere que la hembra trató de cuidarlos después del parto. El instinto maternal es muy fuerte".

Los siameses unidos no son desconocidos en animales o humanos, dijo D'Angelo, aunque la mayoría no sobrevive después del nacimiento. Solo se han encontrado dos casos de gemelos unidos en el venado cola blanca, pero ambos eran fetos que aún no habían sido entregados.

Los ciervos gemelares sanos son la regla y no la excepción, dijo D'Angelo, porque la mayoría de los adultos da a luz gemelos. Por qué estos gemelos se unieron es un misterio.





