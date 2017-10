Silvia Pinal presentará ciclo de lectura en el TIM

Torreón, Coahuila

El Teatro Isauro Martínez llevará a cabo el lunes 23 de octubre a las 11:00 horas dentro del programa de fomento a la lectura, “¿Quieres que te lo lea otra vez?” con presentación de dos actores del cine mexicano, Silvia Pinal y Xavier Marc.

"¿Quieres que te lo lea otra vez?" son ciclos de lectura en voz alta con la participación de reconocidos actores de teatro, cine y televisión oraganizados por el INBA.



La actriz Silvia Pinal, ha realizado cine, teatro y televisión, siendo además una empresaria y productora que ha incursionado dentro de la política mexicana.

Figura de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, compartirá el escenario del TIM con el actor Xavier Marc, quien debutó en teatro con la obra "La comedia de las equivocaciones" en 1960, y en la televisión en la telenovela "Cumbres Borrascosas" en 1964.

Silvia Pinal Hidalgo, nació en Guaymas, Sonora, en 1931. Posee un arraigo en la cinematografía internacional tras su participación en películas españolas como Adiós, Mimí Pompón, de Luis Marquina, y Maribel y La Extraña Familia, de José María Forqué.

La actriz había llegado a España de la mano de Tulio Demicheli, realizador argentino que la había consagrado en México con varios melodramas eróticos.

Los actores posteriormente, realizan un diálogo con el público para promover el hábito de la lectura y el gusto por los libros.



Se inició como actriz teatral sobre el escenario a una edad muy temprana, gracias a su relación sentimental, que pronto se formalizó en matrimonio, con el actor y director Rafael Banquells.

Tal circunstancia le proporcionó un sólido aprendizaje del oficio y una inmediata popularidad, al menos en la capital mexicana.

Xavier Rivera Marc, nació el 16 de enero de 1948 en Guadalajara. Estudió actuación en la Escuela de Artes Teatrales del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Estudio de Dimitrio Sarrás, en la Academia de Uta Hagen y Berghoff en Nueva York y el Actors Studio de Lee Strasberg.

Fue becado por el gobierno francés para estudiar en París los métodos Brecht y Stanislavski. En la UCLA tomó clases de escritura de guiones, actuación, canto y pantomima.

Debutó como actor en la obra teatral "La comedia de las equivocaciones" con Héctor Bonilla en 1960 y en el cine en la película norteamericana "The Time and the Touch" con Vicki Cummings en 1962.

