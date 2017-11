Soy feminista “para promover y dar voz, no para la violencia”

México

Los esfuerzos de las mujeres para defender sus derechos fundamentales requieren teorías normativas, como las que explora Women’s Forum México 2017 en su segunda edición, que se realiza hoy y mañana en el Hotel Hyatt Regency, en Polanco. El encuentro reúne a más de 800 mujeres líderes.

MILENIO conversó con Chiara Corazza, directora general de Women´s Forum for the Economy and Society.

¿Se considera feminista?

Si digo que no en primera instancia, la gente difícilmente lo comprendería; pero la respuesta es no, porque tal palabra es usada muchas veces de modo inadecuado. Si el feminismo significa promover a la mujer, darle voz, sí lo soy; pero si tiene una connotación de estar contra el hombre o violenta, nunca lo sería. Simone Veil, por ejemplo, hizo muchísimas cosas a favor de la mujer mediante la ley, influyendo en la gente. Ella es mi manera de pensar el feminismo.

¿Qué ocurrió para que las organizaciones de mujeres antes de la década de los 90 empezaran a adquirir forma?

Depende en qué país y la mentalidad. En un momento hubo que tomar decisiones para obtener un reconocimiento respecto al rol de la mujer, lo que ha sido un proceso. Laboré con China durante varios años, y quedé impresionada al observar que no hacían una diferenciación entre hombre y mujer; lo que importaba era el pensamiento, igual que en la Unión Soviética. Por otro lado, en los países donde imperaba la guerra, el papel de la mujer consistía simplemente en estar ahí. Lo mismo que pasa en la democracia aplica para las mujeres: hay que explicar qué es aquello que necesitan y, por supuesto, adaptarse a

una situación.

¿Los foros internacionales son espacios importantes?

A nivel político, pero también económico, son una plataforma muy útil. Financial Times nos ha nombrado como uno de los tres foros más importantes a escala mundial porque reunimos a la comunidad política y económica, intelectuales, académicos, artistas, etcétera, de tal manera que juntos podamos tener un impacto mayor en la sociedad, no solo con un nivel de discurso elevado sino de pasar a los hechos.

¿El Estado es el arbitro político?

No. Creo cada vez menos que el Estado es el árbitro de lo político. Primero está la sociedad, lo que quiere decir que el cambio a escala global es a través de los ciudadanos. Es muy importante para una mujer reflejar mediante el urbanismo cómo quiere vivir en las ciudades, que deberían ser más humanas, con igualdad entre calidad de vida y vida laboral.

Que este foro se realice en México es muy significativo por la cantidad de retos que enfrenta ahora mismo, porque a pesar de que se han hecho varias cosas para incrementar el bienestar femenino no han sido suficientes.