¿Qué es un chairo?, según el Colmex

Ciudad de México

Si has participado en alguna plática que trate temas de política, seguramente has escuchado la palabra “chairo”. El término, que se usa regularmente de manera despectiva, señala a aquellos seguidores de la ideología de izquierda y hasta ahora no tenía una definición oficial.

El Colegio de México, a través de su cuenta de Facebook, publicó la definición de la palabra que catalogó como ofensiva:

“Persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”.



La publicación de la definición de ‘chairo’, que es un sinónimo y un adjetivo, causó opiniones encontradas entre los usuarios de redes sociales. Mientras unos agregaban cambios a la definición a manera de burla, otros señalaban que en realidad la palabra hace referencia a una persona “que se masturba todo el día” e incluso, unos más, citaban la definición de la Real Academia Española, la cual define la palabra chairo como una sopa típica de la región andina.

La palabra se agregó en el Diccionario del Español de México, el cual se especializa en las variaciones que tiene el español que se utiliza en nuestro país.





