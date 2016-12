Cervecería Tolvanera, artesanalmente lagunera

Torreón, Coahuila

Con aromas y cuerpos de sabor diferentes, la Cervecería Tolvanera se abre camino entre el selecto grupo de empresas artesanales, que como hebreas con sed en el desierto, avanzan en el diseño de bebidas confeccionadas de manera tradicional en La Laguna.

Héctor Javier Hernández Orozco, ingeniero bioquímico de profesión, quien se desempeñó en una de las empresas cerveceras más grandes del país, explicó que durante cuatro años ha elaborado cerveza en Torreón, buscando darle una identidad y un cuerpo definido a través de tres estilos.

Tolvanera maneja estilos tipo ale, es decir, de fermentación alta, o la lager que tiene un sabor acentuado debido a que se fermenta en condiciones más lentas empleando levaduras especiales.



Con más de seis marcas locales establece que la primera en el mercado fue la Chanate seguida de la Lagunera Browning, la Caperuza, la Provinciana y la Tolvanera.

Siguen en la lista la Mayrán y la Espuma del Nazas. Otra más tenía registro como La Comarca, sin embargo a estos cerveceros se les ha perdido la pista.

Héctor Hernández llegó al mundo de la confección de la cerveza buscando sabores nuevos alejados de las marcas convencionales.

Egresado de Ciencias Biológicas, trabajó para la empresa lechera más importante del país y luego en la Compañía Cervecera de Zacatecas.

“A mí me impulsaron los amigos y la familia a sacar la marca, yo hacía cerveza para el consumo de la casa, amigos, familia y me dijeron que pensara hacer una producción seria y duré un año desarrollando las tres recetas de mi marca”.

-Mi cerveza sabe a gloria, -dice Héctor quien de inmediato suelta una carcajada.

“Los estilos que manejo yo son tres diferentes y abarca la tradicional alemana que es una cerveza de trigo con malta, agua y levadura.

Por ejemplo La Malévola, que es una draw stout. La elaboro con agua purificada pero tengo que acondicionarla para que sea similar a la de la región, entonces se le adicionan sales para aumentar la dureza”.

Su cerveza de trigo se llama Caprichosa y tiene aromas frutales y a especias, es de característica turbia aunque ligera con 4.5 grados de alcohol, lo que la hace disfrutable en el verano.

A diferencia de la Malévola que tiene 6 grados de alcohol y un sabor a chocolate y café, el sello distintivo es un ligero sabor a anís estrella.

Héctor presentó este año su cerveza de aniversario y de temporada, con el nombre de Invernal se trata de una dunkel weizenbock.

Los curiosos o aficionados a la cerveza artesanal la pueden paladear en el Garage Inc., donde se hizo el lanzamiento.

“Tolvanera nació como marca el 9 de diciembre

“Tolvanera nació como marca el 9 de diciembre de 2015, tengo cuatro años haciendo cerveza como amateur, pero con marca ya tengo un año”.





de 2015, es relativamente joven pero ya tenía camino previo, tengo cuatro años haciendo cerveza como amateur, pero con marca ya tengo un año”.

“Yo hago lotes de sesenta litros por cada estilo, estamos hablando que son 180 litros por mes, no es mucha la producción. Cervecería Tolvanera tiene sus propias marcas. Yo no vivo de las cervezas, lo tomo como un hobbie me ha dejado un margen pequeño de ganancia”.

El imaginario de Héctor Hernández ya avanza en la confección de una cerveza más. La sacará en verano próximo con sabor a fresa.

Luego de tres cocimientos ya le dio el visto bueno y ahora espera que su pequeña Ximena Amelie la bautice.





rcm