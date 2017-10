Fátima Miranda: la mujer de la inaudita voz maravilla

Guanajuato

"Lo que yo hago no es un show ni un recital. Tampoco es un catálogo de recursos vocales, no. Es un concierto-performance para voz sola: para ojos y oídos”. Así describe Fátima Miranda el espectáculo que presentará el 25 de octubre, a las 18:00, en el Teatro Cervantes, una de las actividades de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino.

Revelación Revolución. Entre Salamanca y Samarkanda, dice la artista española, induce a la reflexión para que el público “vea más donde no veía y oiga más donde no escuchaba. No estamos hablando de un masaje donde la gente va para que le pongan en calma”.

Fátima usa su voz para recrear sonidos de instrumentos de viento y percusión o para imitar el sonido de una ballena. Es conocida por alcanzar un registro superior a cuatro octavas y por lograr transportar a su público a lugares como la selva, el mar o cualquier otro escenario a través del oído, principalmente.

“La gente ríe y llora, y los niños se lo pasan de maravilla”



En el espectáculo habrá interacción con videos y un componente teatral, “no en el sentido narrativo sino en el sentido del performance, de la acción poética inspirada en la vida misma”, explicó la artista.

Sobre el trabajo de investigación que hay detrás de sus presentaciones, la española dijo: “Cuando estás en escena, aquello ya no tiene que estar pensado. Todo ese virtuosismo técnico que yo pueda desplegar en escena a partir de un trabajo de investigación y técnicas desarrolladas por mí, lo digo con humildad, que se supone que no tienen precedentes, para mí los tienen en las ballenas, por ejemplo”.

La cantante recordó que cuando dirigía la Fonoteca de la Universidad Complutense de Madrid, escuchó a mongoles y pigmeos, y decía: “esto también lo hago yo. Empecé a sorprenderme de que los recursos vocales que yo hacía espontáneamente se remontaban a la antigüedad. Esto me llevó a viajar y trabajar directamente con ellos.

El concierto-performance Revelación Revolución. Entre Salamanca y Samarkanda pasa por lo melancólico y trágico, para llegar a lo irónico y hasta cierto punto cómico: “La gente ríe y llora, y los niños se lo pasan de maravilla”.

Fátima Miranda también se presentará el martes 31 de octubre en la Ciudad de México, en Ex Teresa Arte Actual, con una pieza a capella titulada Living Room Room III.





