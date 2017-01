La SC desea que modifiquen el proyecto original de El Páramo

Guadalajara

Desde el mes de julio pasado autoridades municipales de Sayula, Tuxcauesco y San Gabriel anunciaron la creación de la Ruta Cultural Juan Rulfo en vías de la celebración del centenario del destacado autor que se cumplen este año. Si en Tuxcacuesco se ha planeado invertir 3 millones de pesos (mdp) en la construcción de una serie de portales que funcionarán como galería urbana y en San Gabriel se ha pensado invertir 4 millones 600 mil pesos para edificar un mirador en Sayula el ayuntamiento planea construir a partir de febrero el Centro Cultural El Páramo en la explanada Celso Vizcaíno. De acuerdo con Julio César Herrera Osuna, director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), el proyecto presentado por el arquitecto Francisco Orozco que costará 8 mdp, deberá modificarse si desea realizarlo, considerando conservar la finca construida en la década de los 40 que se encuentra en dicha explanada y que fungió como jardín de niños hasta hace diez años.



El proyecto de Orozco plantea recuperar un espacio público que se perdió, "Ahí había antes un parque. Con el apoyo de PAICE que nos dieron que es la tercera parte de lo que habíamos solicitado, la SC desea que se invierta en un edificio que tal vez en diez años se vuelva a hundir. Ese ex jardín de niños se hizo cuando era gobernador Marcelino García Barragán y tal vez lo hicieron sin considerar que al hacerlo quitaban un pulmón verde al Centro Histórico", dijo el arquitecto y añadió que "desde hace diez años el jardín de niños se cambió a una cuadra atrás porque la finca registraba hundimientos y dejó de ser segura para los infantes. No es un inmueble patrimonial, es una mentira, que esa finca la realizó Rafael Urzúa. Él no la diseñó, esa finca se hizo como parte de un programa parecido al que existe hoy de Capece". La explanada Celso Vizcaíno se encuentra entre las calles Manuel Ávila Camacho, Juárez y Prisciliano Sánchez.



Ante esta visión Herrera Osuna dijo que "el inmueble que está en la explanada está dado de alta ya en el Catálogo de Patrimonio Cultural del Estado y que los 4.5 mdp que se ha asignado para esta primera etapa están condicionados para que el proyecto del Centro Cultural El Páramo incluya la conservación y la restauración de la finca erigida en esa área. Incluso, esa cantidad es la suma de los fondos que aportamos tres órganos de gobierno, que es la ahora Secretaría de Cultura Federal, el Ayuntamiento y nosotros que aportamos como un millón de pesos, nuestro fondo debe utilizarse para dicha restauración".



La propuesta de Orozco plantea una explanada sin fincas, sobre la cual se haría una hendidura de manera diagonal delimitada por dos muros. Quienes ingresen por cualquiera de sus dos puntas, y caminen hacia el centro descenderán hasta dos metros y medio, en esa área subterránea Orozco desea que haya un salón de usos múltiples dedicado a la lectura, otra área para exposiciones y una más de introspección. Es una alegoría de la muerte de corte minimal. De manera exterior sólo se verá un par de muros diagonales, desde el cielo, una escisión.



Una de las puntas de la diagonal está dirigida al antiguo Templo de San Roque, construido en 1735 y la otra va en dirección de la Plaza Principal. Para Orozco, poder derribar la finca es importante porque se podría aprovechar todo el espacio como jardín con un espejo de agua y crear la atmósfera que desea que vivan los visitantes que es "descender a una especie de tumba, es una forma de rendir tributo también a las tumbas de tiro. Desde el punto más hondo hasta arriba los muros medirán cinco metros de altura".