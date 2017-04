"La Escena" convoca a casting para musical

Torreón, Coahuila

El Centro Cultural José R. Mijares y la Compañía de Teatro Musical "La Escena", convocan a cantantes y bailarines interesados en formar parte de su próximo musical.

Para mayor información se puede marcar en horario de oficina al teléfono 713 2644.





"La escena" ha sido reconocida a nivel regional por montajes como "Despertar en primavera", "Jesucristo Superestrella" "Hair Spray" y "From Broadway to the people", todas de excelente nivel vocal y actoral, bajo la batuta de la reconocida soprano y maestra Areli Espeleta.

El casting se realizará este sábado 8 de abril de las 11:00 a las 13:00 horas y está dirigido a personas que cantan, bailan y actúan con edades de los 15 años en adelante.

Los requisitos para participar son: llenar hoja de inscripción, asistir con ropa de trabajo o deportiva, pista para audicionar con duración de 1 minuto en cualquier género musical y pista para audición de baile.

El casting será en canto, baile y/o actuación y se llevará a cabo en el teatro de cámara "Jorge Méndez Garza" dentro de las instalaciones del Centro Cultural José R. Mijares en avenida Bravo y calle 17 enfrente del Hospital Infantil.





dcr