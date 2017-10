Profesores del Cedart reclaman destitución

Guadalajara

Profesores del Centro de Educación Artística José Clemente Orozco del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura (Cedart. JC. Orozco del INBAL), tomaron las instalaciones del plantel ayer a las 05:30 de la mañana, en señal de protesta y en la que buscan la destitución inmediata de la directora Alicia Yapur Mariscal.



La delegada sindical de los docentes Graciela Mondragón, aseguró que la directora del plantel fue ratificada sin haber hecho un previo examen según como marcaba la convocatoria, mencionó también, que durante los siete años que la directora lleva en el cargo, se han presentado diversas anomalías, tales como la forma en la que ejerce su puesto, inequidad salarial y la malversación de fondos.



"Un claro ejemplo de esto, es que el auxiliar administrativo y la secretaria realizan funciones que ella debería realizar. La secretaria tiene a familiares laborando en la institución, con sueldos elevados; hace poco se retiró un cheque de 28 mil pesos a un compañero y no se sabe que fue lo que se hizo con el dinero; además, hay maestros que ganan un mayor sueldo que otros". Mondragón declaró que hace poco se mandó un escrito a México en el que se pide la destitución de Yapur Mariscal. Comentó que Sergio Romel, subdirector del INBAL les "prometió visitar el plantel para dar una solución y no lo ha hecho". Los docentes que acompañaban en el paro a Mondragón refirieron que Yapur Mariscal se presentó en la mañana para insultar y reclamar el cierre de la escuela, después de esto se retiró. Este medio buscó a la directora y no se le encontró para entrevistarla.



Margarita Maciel, profesora del Cedart Juan Rulfo de Colima comentó que "las autoridades del INBAL nos han tenido en la indiferencia siempre". Por su parte Trinidad Daniel del Cedart José Eduardo Pierson de Hermosillo dijo que ellos sufren constantemente el retraso de sus pagos.

SRN