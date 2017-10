Profesores levantaron paro laboral en el Cedart ayer

Guadalajara

Profesores del Centro de Educación Artística José Clemente Orozco del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura (Cedart. JC. Orozco del INBAL) que convocaron a paro laboral para exigir diversas demandas, reanudaron actividades luego de sostener una mesa de diálogo con autoridades del INBAL e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, Académicos e Investigadores (SNTAI) del INBAL. Alicia Yapur Mariscal, directora de dicho plantel dijo, lamentar que los profesores descontentos entrevistados en la nota de ayer y que piden entre otras cosas su destitución "están manejando un discurso falso".



Al paro laboral que inició la mañana del martes, se unieron ayer miércoles por la mañana un grupo de poco más de diez alumnos del Bachillerato de Arte y Humanidades, la mayoría menores de edad, quienes dijeron haber acudido por convicción propia a manifestarse de manera pacífica a las afueras del plantel con letreros que decían: Fuera ésta administración caduca, queremos una escuela segura, basta de actitudes prepotentes y autoritarias, entre otras. Los jóvenes manifestaron que durante su protesta, la directora del plantel Alicia Yapur llegó, "se podría decir que nos dio su opinión pero de una forma grosera, hasta podría considerarse imponente y arbitraria. Colocó su rostro muy cercano al de cada uno de nosotros, nos dijo que la viéramos a los ojos, nos dijo que ella era Alicia Yapur Mariscal y que nunca olvidáramos ese nombre, señaló Daniela, una de las alumnas entrevistadas.



En la negociación hubo personal del (SNTAI) del INBAL, tales como: Jaime Durán, representante general, Víctor Galván, asesor jurídico, Juan Carlos Zúñiga, secretario de escalafón, Jorge Villicaña, secretario de finanzas y Graciela Mondragón, delegada sindical de los docentes quien agregó que una de las peticiones en el diálogo por parte de los inconformes que firmaron un documento en el que piden que se les aclaren varios puntos y exigen la destitución de Yapur Mariscal es que se designe un encargado de despacho.



Galván subrayó, que el acuerdo que se tomó junto con las autoridades del INBAL, fue que se les daría una respuesta por escrito a todas sus demandas. Las clases se reanudaron ayer por la tarde; sin embargo, la manta de protesta permanece, "si no se recibe una respuesta para el jueves, se tomarán acciones nuevamente", comentó.



Al respecto Yapur Mariscal dijo: "Me han agraviado mucho. A mi familia, a mi persona, a la honradez que durante tantos años he demostrado". Graciela Mondragón está tergiversando, mintiendo haciendo actos difamatorios a mi persona, de una forma vergonzosa, es indigno. Yo tengo todo el sustento, yo tengo que responder en órganos internos de la institución".



La académica subrayó también "Mi opinión es que los maestros inconformes incitaron a unos pocos jóvenes. El bachillerato son ciento y pico de jóvenes, en la tarde también tenemos otro alumnado, yo un día antes estuve conteniendo a los estudiantes para que no hicieran manifestaciones ante quienes cerraron la escuela. Lo que la maestra Mondragón está haciendo es evadir sanciones que tiene ella porque hay muchas quejas de padres de familia y estudiantes. Está mezclando a los jóvenes en aspectos que no corresponden con lo laboral. Los alumnos fueron utilizados para intereses propios de la maestra de una manera muy baja".



La también directora de teatro agregó: "Necesito ser desagraviada. Soy una académica legítima y jamás he tomado represalias de ningún tipo, me indigna, me ofende".

