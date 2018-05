El CEC festeja cinco años con festival y largometraje

Guadalajara

El Centro de Estudios Cinematográficos (CEC), cumple cinco años y está de fiesta. El júbilo se debe también a que el 2 de junio estrena su primer largometraje elaborado como institución, titulado Páramo, escrito, dirigido y producido por Andrés Díaz y fruto de una ardua labor en la que se embarcaron cerca de 45 integrantes del plantel, sin contar el elenco de actores y extras.

De acuerdo al propio Díaz, terminaron el rodaje y el primer corte de edición en junio de 2017. “A partir de ahí comenzamos a hacer circuitos en festivales, este mes ajustamos un año. Estuvimos en el Festival del Cinema Latino Americano di Trieste XXXII, la cinta fue Winner award of merit en el Indie Fest Film Awards, Finalista en el San Benedetto Film Fest 2017, Finalista en el ALTFF Spring 2018, Semi finalista en el Russian Fil Festival (Moscow) 2018, y estuvo en las secciones oficiales del London Independent Fil Awards 2017 y Motion for Pictures 2018. Hemos seguido el plan de distribución habitual para un tipo de película de arte como esta. Estoy muy contento, es importantísimo que los alumnos vean que cumplimos con un ciclo completo. Hacer una película no significa planear vamos y producimos. Significa planear, vas produces, post produces, terminas, exhibes en festivales, le das ventanas y sales luego a exhibición comercial. Queremos enseñar a hacer industria, y la única forma de transmitirlo es haciéndola”.

Díaz destacó: “Nunca escribí el guion para hablar sobre los cuentos o la novela de Juan Rulfo. La película tiene que ver con este mundo imaginario que creó Rulfo alrededor de Comala. En ella se narra la historia de un chico suicida contemporáneo que ha hecho su tesis sobre Comala. Quiere suicidarse, pero se propone entregar su tesis antes de hacerlo. Cuando la entrega le rechazan la tesis porque está mal hecha y el maestro le dice: -Tienes que ir e investigar más a la región, tienes que ver dónde está el pueblo- y ese viaje es rulfiano por completo. Nunca tuvimos problemas con derechos de autor con la familia. Desde antes de comenzar la producción estuve en contacto con Juan Carlos Rulfo, él conoce el proyecto y de hecho está invitado a la premiere en el Teatro Diana. Páramo tiene en su elenco a Izaak Alatorre y Manuel Medina, en la fotografía Aram Díaz, diseño de producción Balo Pulido y Gabriela Landeros, en la edición a Daniel Díaz Alzate, la música y diseño sonoro es de Sergio Cascales y Andrés Díaz, la post-producción fue de Páramo Films y Sandhaus Estudio Creativo, Mezcla 5.1 Tesla Media y Soundtube Multimedia Studios.

El también director del CEC añadió: “El rodaje fue disfrutable, como siempre el problema principal fue conseguir dinero. Todo fluyó maravillosamente. Estamos de fiesta, esto es algo que vale la pena festejar. Para la ocasión preparamos un micro festivalito de cortos, a alumnos y ex alumnos. Abrimos una convocatoria para ellos, los premios son unas esculturas muy bonitas que nos fabricó Balo Pulido y los jurados que vienen son personas del medio muy importantes como Damián Alcázar, Kenya Márquez, José Luis Gutiérrez Arias, Leonardo García Tsao, Ernesto Rodríguez, Alberto Agnesi.

El 2 de junio a las 16:00 horas es la premiere en el Teatro Diana en avenida 16 de septiembre 710. Mayor información en el sitio www.cecinematograficos.com.mx

Lo que viene

Firmamos un convenio de distribución con Carlos Sánchez MotZorongo TV, estaremos en circuitos de cine de arte en Monterrey, Guadalajara y la Cineteca Nacional, por el tipo de película y todo lo demás será distribución digital”, precisó Díaz quien anunció que ahora comenzaran a realizar Mezcala, una película comercial de terror clase B, de terror.

“Como es una película de género no quisiera dirigirla yo, todavía no estamos preparados con los alumnos para que ellos dirijan. El proyecto de escuela es que podamos hacer algún proyecto escrito por un alumno o ex alumno y dirigido por un alumno o ex alumno, todavía no estamos preparados. Es por eso que en las cabezas de departamento nos acompañan Aram Díaz, Roberto Zamarripa y aún no sabemos quién será el director”, dijo el cineasta.

MC