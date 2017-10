Por unos días, CdMx es capital de postporno y sexodisidencia

Ciudad de México

Por unos días, la CdMx sigue convertida en la capital del postporno y las sexodisidencias, ya que continúa desarrollándose en el Museo Ex Teresa Arte Actual la primera edición del encuentro An*rmal Festival Internacional de Postporno, feminismo y sexualidades diferentes.

An*rmal es impulsado por Filmaralho, Casa Gomorra, la Revista Hysteria y Diana Torres, autora del libro Pornoterrorismo que congrega a artistas nacionales e internacionales de esta área.

El Festival An*rmal reúne trabajos de creación, principalmente audiovisual, que registran la sexualidad desde ópticas inusitadas para el orden social imperante.

Hoy el Festival dedica un especial a las representaciones de la sexualidad de chicos transgénero en el postporno, principalmente protagonizado por las producciones de uno de los pioneros en la materia, James Darling y su proyecto FtMFucker.com, además de otros vídeos relativos provenientes principalmente de Alemania y Francia.

Este jueves las actividades se iniciaron con la presentación del Festival y un primer bloque de los videos seleccionados mediante la convocatoria de producciones DIY (Do it yourself, hazlo tú mismx) de la que fueron seleccionados más de 30 vídeos llegados de más de 10 países diferentes,

A partir de las 18:30 horas se inicia el especial de chicos trans con la presentación de varios trabajos videográficos. Y a las 20:00 horas de proyectarán los trabajos de Malicia Sabina y a las 20:50 el video Velorio, de Satya Vinaver.





Anormal (Twitter)

*Con Información de https://anormalfestivalblog.wordpress.com

AG