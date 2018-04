Slimer, de Cazafantasmas, fue creado en un viaje de cocaína

Ciudad de México

Steve Johnson es un artista visual y ganador del Emmy que ha prestado su talento a incontables películas de horror —Night of the Demons, Poltergeist II, A Nightmare on Elm Street 4, entre otras—. También es el creador de Slimer, el gelatinoso fantasma verde capturado por los Cazafantasmas en la cinta de 1984.

En una entrevista reciente para el sitio Bloody Disgusting, Johnson reveló que el proceso de creación del personaje fue un pequeño martirio, pues durante seis meses tuvo que lidiar con ajustes y peticiones interminables de los ejecutivos que lo hicieron caer en un círculo de tedio.

La solución le llegó una noche cuando estaba a punto de tirar la toalla por la fecha límite que se le venía encima. Según cuenta, durante un viaje en cocaína lo visitó el fantasma de John Belushi, quien había sido casteado para el papel de Peter Venkman, pero murió antes de iniciar el rodaje.

Los escritores de la película, Dan Aykroyd y Harold Ramis, habían decidido que, en honor a su amigo, Slimer sería diseñado con las características faciales de Belushi.

"Me había metido tres gramos de cocaína, estaba en una paranoia delirante y literalmente creí que el fantasma de John Belushi había venido para ayudarme".

Cierto o no, Johnson terminó el diseño esa noche, la última antes de que se venciera su plazo, y fue aprobado por los productores.

El artista contó esta anécdota como parte de la campaña para promocionar el crowdfunding por la segunda parte de Rubberhead, una serie de libros donde cuenta sus más de 30 años de experiencia haciendo efectos visuales y maquillaje para películas.





