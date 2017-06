Viparmex inicia ciclo de catas de verano

Guadalajara

Hoy comienza el Ciclo de Catas de Verano promovidas por Viparmex, empresa comercializadora y promotora del vino en Occidente con 18 años de trayectoria, que en Guadalajara ha mantenido desde su creación un espacio formativo dirigido al sector restaurantero. Esta tarde la invitación es para degustar una cata vertical de Brunello Di Montalcino Pian delle Vigne (Añadas 2001, 2005, 2010 y 2012).



Alejandro Rodríguez, director de Viparmex comenta que detrás de todos estos años lo que lo ha mantenido es el amor al vino. "Creo que pocas personas tenemos el privilegio de enamorarnos de lo que hacemos, y eso lo digo por mí, por mis amigos y todos los restauranteros que nos visitan, que es una parte importante para todos los días ayudarnos a promover el vino. Más aún la gente en Guadalajara es muy receptiva y muy curiosa en temas de conocer un poco más cosas nuevas, también el andar en sus conocimientos hace que la gente se interese. En la Ciudad de México, muchas de las veces la gente cree que sabe y es un poco más cerrada, les da más miedo evidenciarse de que no saben, entonces se cierran más, por lo que es más difícil abrir esos mercados por percepciones de la misma gente que lo rodea; en Guadalajara no me he percatado de ese síntoma, aquí la gente es muy aventada, será cerrada en otras cosas, pero en temas del vino es muy abierta, les gusta probar cosas nuevas, asistir a catas, les gusta aprender".



La promoción del vino en Guadalajara ha cambiado mucho en los últimos 20 años, "hoy la gente ya está más preparada, hay tres o cuatro diplomados de vino, por lo que la gente está más ávida por conocer, y cuando ya tienen cierta experiencia exigen cada vez más, se quieren preparar mejor y al estar mejor preparados", comenta Rodríguez quien destaca que un aspecto importante es saber invitar a bodegas que ofrezcan productos de buena calidad. "Nuestra manera de invitar es muy distinta, primero porque estudiamos a quien invitar; primero se ven bodegas que les interese el mercado mexicano, y segundo, no ser muy repetitivos en las visitas, tratamos de traer cosas interesantes y nuevas, que la gente que ya nos conoce pruebe vinos diferentes y que la que no nos conoce, también pruebe experiencias diferentes".



De acuerdo al experto hace 18 años, el vino italiano no se vendía tanto, ahora menos, pero era nuestro contacto inicial. Después de ahí importamos a Chile y Argentina, que es la bodega que presentamos hace algunos días y después comenzaremos a invitar a bodegas de España, México y Francia.



Respecto a vinos mexicanos, Viparmex estaba enfocada a traer vinos de Baja California del Valle de Guadalupe, y del Valle de San Vicente, "que es dos horas más al sur y el vino tiene un sabor diferente. Hace tres años teníamos tres etiquetas mexicanas, ahora tenemos 17 y evidentemente el futuro en Baja California aunque la tierra es más cara, sigue con muchas cosas interesantes, al igual que Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato y por ahí se escucha que en la Ribera de Chapala se están haciendo muchas cosas, aunque por el clima creo que les va a ser un poco difícil, pero no deja de ser bastante bueno. En Jalisco se tendría que buscar un microclima en el que haya la menor lluvia en verano y donde haya mucha amplitud térmica entre el día y la noche. Yo buscaría la parte más árida de Jalisco y quizás con algo de altura, para que en el verano entre el día y la noche por lo menos se tengan 20° de temperatura".



Por su parte Rocío Campoy export manager de la bodega argentina Alta Vista, quien estuvo recientemente en Guadalajara en una de las catas organizadas por Viparmex agrega que "me parece fundamental poder estar cerca de las personas que mueven al vino en los distintos países, les agradezco principalmente el trabajo que hacen a uno desde el lugar que ocupa y si siento que mi trabajo de conectar lo que yo tengo en Mendoza y con Alta vista, conectarlo con ustedes para que puedan transmitir a los consumidores la pasión y conocimientos por el vino, además de que la oferta es infinita, uno compite contra el mundo de los vinos, por lo que es fundamental tratar de conectar y estar lo más cerca posible".

Alta Vista se puede encontrar la línea básica en otras tiendas, mientras que la línea premium sólo se consigue en las instalaciones de Viparmex. La cita para la cata de hoy es a las 19:30 horas en avenida Vallarta 4040. El costo del boleto es de 890 pesos, previa confirmación de asistencia al teléfono (33)3811 8141, al correo diseno@viparmex.com.mx

SRN