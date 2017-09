El 'grand finale' de Cassini: la NASA le da un emotivo adiós

Waahington

A 20 años de haber emprendido una misión de exploración, la sonda Cassini envió sus últimas señales a la Tierra y se desintegró —como estaba previsto— tras entrar en la atmósfera de Saturno, a las 6:57, hora de la Ciudad de México.

Así terminó la Misión Cassini-Huygens, que durante dos décadas recopiló datos tan importantes como la posible habitabilidad de dos de las lunas de Saturno: Encélado y Titán.

Es precisamente este hallazgo el que llevó a la NASA a tomar la decisión de dar paso a la fase grand finale, con el propósito de destruir la nave antes de que se perdiera su control desde la Tierra y así evitar una posible colisión con una de las lunas que pudiera comprometer futuras investigaciones.



"Nuestra nave ha entrado en la atmósfera de Saturno y hemos recibido su última transmisión", fue el anuncio de la NASA en Twitter.

Our spacecraft has entered Saturn's atmosphere, and we have received its final transmission. — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 15 de septiembre de 2017





Lanzada el 15 de octubre 1997 junto a la sonda Huygens, que se convirtió en el primer artefacto construido por el hombre que se posó en una luna de otro planeta, Cassini recopiló tal cantidad de datos durante su misión que los expertos estiman que se tardarán décadas en analizarlos en su totalidad.



Desde que se adentró en la órbita de Saturno, el 30 de junio de 2004, la NASA extendió su misión en dos ocasiones, hasta que su combustible comenzó a escasear y los directores del proyecto tuvieron que hacer frente a las distintas opciones existentes.



La NASA, finalmente, optó por destruir la nave tanto por preservar las condiciones de las lunas Encélado y Titán, como por aprovechar la oportunidad única de obtener datos en el descenso de la sonda hacia la superficie de Saturno, una información que hubiera sido imposible lograr de otra manera.



Desde la cuenta dedicada a Cassini en Twitter, la NASA despidió a la sonda con un emotivo último mensaje:

"Cada vez que veamos a Saturno en el cielo nocturno, recordaremos. Vamos a sonreír. Y querremos regresar"

A las 7:55 —hora de Washington— la NASA recibió la última señal de Cassini "Ahora forma parte del planeta que estudió", escribieron también en Twitter.

Earth received @CassiniSaturn’s final signal at 7:55am ET. Cassini is now part of the planet it studied. Thanks for the science #GrandFinalepic.twitter.com/YfSTeeqbz1 — NASA (@NASA) 15 de septiembre de 2017





