Casa de la Cultura se alianza con municipios de Durango

Gómez Palacio, Durango

Con la finalidad capacitar al personal para que pueda presentar proyectos y poder acceder al recurso público, el director de la Casa de la Cultural en Gómez Palacio, Ramón Ignacio González González, ha dispuesto de dos facilitadores a su cargo, para enviarlos a las cedes de Tlahualilo y Mapimí, que se encuentran en condiciones precarias.

“Estoy tratando de hacer conexiones. Queremos realizar propuestas donde en algún momento para crear esos vínculos y gestiones. Ahorita andan tres personas en Tlahualilo porque no queremos desaprovechar el seguir apoyando a nuestros hermanos laguneros”, comentó el director.

“Ahorita la primera etapa para seguir fortaleciendo el área rural, es Tlahualilo, donde se hizo una evaluación y de ahí sigue el comenzar a tramitar proyectos".



González González, señaló que al ser estructura de Casa de la Cultura, el gobernador José Rosas Aispuro, ha solicitado que se amplié la cobertura de la cultura a la mayoría de los municipios de la Región Laguna.

“Los facilitadores del departamento de planeación y proyectos, estarán miércoles, jueves y viernes en Tlahualilo, que es esencia de nuestros orígenes. Se fueron a capacitar a demás personas porque muchas veces no prosperan los proyectos, no porque no haya la oportunidad, sino porque no saben de convocatorias y del trámite de gestión”, mencionó.

Explicó que al llegar a los centros culturales de dichos municipios lo que se observa es personal entusiasta, pues tienen mucho que mostrar sobre la historia regional. Así estableció que en las próximas semanas continuarán la capacitación en Mapimí, Bermejillo y Ceballos.

Otra de las novedades de la Casa de la Cultura es que se realizó un convenio de colaboración, motivo por el cual podrán realizarse transmisiones de la ‘Royal Opera House’ de Londres. Será el 9 de noviembre cuando se proyecte La Flauta Mágica de Mozart a las 18:00 horas en el recinto gomezpalatino.

