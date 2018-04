Fomentan lectura en bazar de libros en Gómez Palacio

Torreón, Coahuila

Con la intención de promover y hacer circular la lectura, este martes la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Gómez Palacio instaló un bazar de libros en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde permanecerá hasta el lunes 23 de abril.

Fue Roberto Ojeda Godoy, coordinador del área de comunicación social del recinto cultural y tesorero de la Corresponsalía, quien tuvo la idea de instalar el espacio, donde se compartirán a precios económicos ejemplares de clásicos y ediciones contemporáneas.

Se trata de donaciones de ejemplares que realizaron los integrantes del seminario y otras personas que contribuyeron para que se realizará la actividad conmemorativa al Día Internacional del Libro.

“La idea primera fue darlos en obsequio, luego se vio la posibilidad de pedir una cooperación voluntaria para cubrir las mismas actividades del Seminario pero la intención es fomentar la lectura”, indicó Ojeda Godoy.

Por su parte Lidia Acevedo explicó que con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro y de los derechos de autor, a celebrarse el próximo lunes, a Ojeda se le ocurrió sacar el mayor número posible de ejemplares y ponerlos a disposición de la población que acude a la Casa de la Cultura.

“Él decía que para regalarlos pero no importa que se oiga mal, yo digo que las cosas regaladas no se aprecian, y que si les vamos a dar un libro quizá no tenga un buen destino, por eso aunque sean 5 pesos, los que no traigan, que nos colaboren con el libro que quieran porque hay títulos muy buenos y caros”.

Además como parte de las actividades de la corresponsalía en Gómez Palacio, la bióloga, investigadora y académica mexicana Herminia Pasantes se presentará el 26 de abril a las 19:00 horas para dictar la conferencia “El cerebro y los límites de la libertad”.

Finalmente se informó que para celebrar el Día Internacional del Libro, la Casa de la Cultura se sumará al Homenaje Nacional a Juan José Arreola como sede registrada por la Feria Internacional del Libro para para participar con una lectura pública.