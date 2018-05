Carmina Burana regresa al Palacio de Bellas Artes

Ciudad de México

Desde su banco blanco, con tres escalones, diseñado especialmente para que ella pueda observar cada uno de los movimientos de los bailarines desde una mejor perspectiva, la coreógrafa Nellie Hapee, después de ocho años de ausencia, dirige nuevamente a cada uno de los integrantes de la Compañía Nacional de Danza.

Tiene el tiempo encima, está a unos días de montar una de sus coreografías más exitosas, Carmina Burana, basada en la cantata escénica del compositor alemán Carl Orff, la cual tradujo al lenguaje de a danza.

TE RECOMENDAMOS: Elisa Carrillo, del ballet a la rumba

Para beneplácito y satisfacción de Happee, quien fue parte del Ballet Mexicano, del Ballet Independiente y del Ballet Clásico, regresará al Teatro del Palacio de Bellas Artes, los días 13 y 15 de mayo, con nostalgia todavía recuerda la última vez que se presentó en el Palacio de Mármol, en el 2008, antes de que este recinto se sometiera a una profunda restauración.





“Me da mucha alegría estar en el Palacio de Bellas Artes, porque toda mi carrera la he hecho ahí, desde que estaba en la Escuela Nacional de Danza... ahí bailé también mi primer papel protagónico de La Cenicienta”, evoca la también fundadora y directora del Ballet Folclórico de México y del Ballet Clásico de México, hoy Compañía Nacional de Danza, quien recibirá el homenaje Una vida en la danza.

Tras casi cuatro horas de ensayo, en ningún momento dejó de estar inmóvil, subía y bajaba con una vitalidad extraordinaria, a sus casi 88 años de edad, que cumplirá el próximo 2 de julio.

La obra que se estrenó el 10 de octubre de 1983 en el Teatro Juárez, bajo la dirección concertadora de Eduardo Mata, como una producción especial del Festival Internacional Cervantino.

“Hacer esta coreografía para mí significó realmente dar un paso muy importante en mi carrera, porque no había hecho una obra de esta envergadura, sino hubiera sido porque el maestro Antonio López Mancera, quien era director del Cervantino, me pidió que hiciera Carmina Burana. Mi primera reacción fue decirle: ¡Ay no! Yo no hago cosas líricas, entonces me dijo que no iba a discutir, que me iba a mandar la grabación y que luego me hablaba, y así fue...”

Leyó los escritos de los goliardos del siglo XVIII, quedó fascinada por “la increíble vitalidad de esos poemas y la música, de inmediato me dieron ganas de bailar”.

Siempre ha sido un reto esta obra, y más ahora por tanto tiempo que ha pasado desde que se presentó la última vez en el Auditorio Nacional.

Para adaptar la obra de las circunstancias, procura revisar las distintas puestas en escena, “creo que la he montado unas 111 veces, y de cada una guardo notas, programas y fotografías que me sirven para rescatar aspectos interesantes, lo hago para que no sea una obra que pierda vigencia”.





La invitaron a montar Carmina Burana, le comunicaron de repente que había estas fechas disponibles.

“Tomé la decisión de participar porque este 2 de julio cumplo 88 años, entonces pensé que no puedo esperar mucho tiempo, porque la lógica es que uno se vaya a la nube siete, entonces por eso me decidí hacerla de nuevo”, señala la coreógrafa emérita del Sistema Nacional de Creadores.

Dice que otra obra que le encantaría reponer en el Palacio de Bellas Artes es ¡Esquina Bajan!, porque es una pieza que dice mucho sobre nosotros, es nuestra música, son nuestros personajes, si dirán qué bien recibida es en el extranjero”.

Al ver como uno a uno de los vitales bailarines y bailarines dejan el salón de ensayos, la coreógrafa les agradece, porque “son ellos los que salen a dar la cara al público, si no fuera por ellos, no llegaríamos hasta la última fila del tercer piso del Palacio de Bellas Artes”.

Las funciones de Carmina Burana, de Nellie Happee. Homenaje una vida en la danza, contará con la actuación de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, los días 13 y 15 de mayo.





mrf