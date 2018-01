Por desenlace feminista, ópera 'Carmen' recibe abucheos

La versión feminista que Leo Muscato realiza de la famosa óperaCarmen, con un transgresor final en el que la protagonista acaba matando al celoso Don José en lugar de ser asesinada por él, fue recibida con abucheos en su debut en Florencia.

"Traigo al escenario una versión actualizada de Bizet, despojada de las convenciones del siglo XIX sobre las mujeres", dijo Muscato antes del estreno, el domingo. Sin embargo, según informa hoy la prensa local, el giro de la trama no convenció y el espectáculo fue recibido con abucheos.

No obstante, según apuntaba el diario florentino La Nazione, los bufidos se dirigieron sólo a Muscato, mientras que el elenco y la orquesta sí fueron aplaudidos.

La idea de reescribir Carmen había partido del superintendente de la ópera Maggio Fiorentino de Florencia, Cristiano Chiarot, que pretendía con ello un posicionamiento simbólico frente a la violencia contra la mujer.

"¿Y si Carmen no muriera esta vez? ¿Por qué tenemos que aplaudir la muerte de una mujer, con todo lo que está sucediendo?", se preguntaba hace unos meses.

Ahora, ante las reacciones negativas, fue el alcalde de Florencia quien salió en su defensa y la de Muscato.

Come Presidente del @maggiomusicale sostengo la decisione di cambiare il finale di #Carmen, che non muore. Messaggio culturale, sociale ed etico che denuncia la violenza sulle donne, in aumento in Italia. pic.twitter.com/vPzdu0MqkX