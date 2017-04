“La prensa literaria española trata de destruirte”, Ruiz Zafón

Ciudad de México

Uno de los escritores españoles más exitosos de la última década, Carlos Ruiz Zafón, advirtió sobre la prensa literaria de su país “que está muy politizada” y sobre los grupos editoriales que se disputan el poder de vetar o aprobar a un autor.

“La prensa española es verdaderamente muy difícil. Tiene que ver con algunas peculiaridades. Algunos diarios son propiedad de editoriales y cuando un grupo tiene una novedad, la prensa del otro grupo la trata de destruir”, dijo el autor de gira por Alemania, donde este fin de semana promocionó su premiada novela El laberinto de los espíritus, seleccionada por 81 escritores y críticos hispanoamericanos como uno de los mejores libros de la lengua castellana en los últimos 25 años.

“Cuando volví a España después de un largo tiempo en Estados Unidos, no conocía a la gente adecuada. Y, más importante aún, no tenía permiso de la 'gente adecuada' para ser exitoso. Pero hice algo imperdonable. No solo tuve éxito en España, sino también en el mundo, lo que es una especie de pecado”, advirtió el autor barcelonés de 53 años.

“Todo está muy politizado en España. Es un juego en que tiene una importancia esencial quiénes son tus amigos y a quién conoces”, dijo Ruiz Zafón y añadió: “A mí me trataron con mucha dureza. Primero te ponen en ridículo, después tratan de destruirte. Y cuando todo eso no funciona, te ignoran. Eso es completamente normal en los medios de España y los mismo sucede, una y otra vez, también con otros autores”, lamentó el literato, que ahora vive entre Los Ángeles y Barcelona.

“Un cliché muy propagado describe la envidia como el 'pecado capital' español; creo que hay mucho de cierto. España tiene muchas cosas maravillosas y muchas virtudes, pero desgraciadamente la envidia es una fuerza muy destructiva en la vida del país y su cultura, y ha hecho mucho daño”, finalizó el novelista.

