Monsiaforismos políticos para evocar a Carlos en sus 80 años

Carlos Mosiváis nació el 4 de mayo de 1938 en La Merced, Ciudad de México, “como principio no resulta muy aparatoso pero su ventaja es el privilegio de una veracidad avalada por mi madre y la partera”, escribió.

Entre ese momento y su fallecimiento, el 19 de junio de 2010, transcurrieron 72 años de vida de uno de los intelectuales más importantes e influyentes del México contemporáneo. Pero antes de que nos acuse de solemnes y ridículos, evoquémoslo mejor en esta treintena de ‘Monsiaforismos’ de afilada impronta política.

1.- Quédate con los honores, Presidente. Que cuando termine tu mandato, yo me quedaré con la impunidad.

2.- Un Primer Mandatario no tiene derecho a la infelicidad, para eso están los gobernados.

3.-Un gobernante moderno se descarga de masificar el daño y privatizar los beneficios.

4.- El político moderno: “lo primero que hago en la mañana es leer las encuestas. Si no me favorecen, pido otras encuestas; si insisten en decepcionarme, llamo a un adivino”.

5.- Lo que interesa es salir en pantalla, no decir genialidades.

6.- Al gobernante le toca ser la línea más corta entre un problema y su eternización.

7.- La política es el arte de vender simultáneamente el gozo de la estabilidad y la paranoia del caos.

8.-Ante cámaras y micrófonos, el Estado reconoce ser la solución.

9.- El éxito es nada si un gobernante no lo comparte con el recuerdo divertido de quienes también querían su puesto.

10.- Al despotismo lo atemperan el asesinato, el fraude, el despojo; y lo prestigian las caridades.

11.-La miseria colectiva se ostenta como continuación del progreso.

12.- Apotegma de los movimientos sociales: “Dadme un movimiento de masas que yo os devolveré un grupúsculo”.

13.- Los populistas son la prueba última de que alguna vez existió el pueblo.

14- La razón de ser de la unanimidad no tiene que ver con la política, sino con la estética (la diversidad es asimétrica).

15.- Los mejores deportistas serán los mejores diputados suplentes.

16.- Las grandes frases nunca se irán mientras haya autoridades que las necesiten.

17.-El 20 de noviembre de 1910 no se inició la Revolución, se inauguró un día festivo.

18.- El Pueblo es la mirada colectiva sobre un aparato de televisión.

19- Un dictador revolucionario no es aquel que aspira a no irse del poder, sino aquel que no convence a los turistas revolucionarios del sacrificio que hace perpetuándose en el mando.

20.-Amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia.

21.- En el futuro, todo presidente de la República tendrá derecho a 15 minutos de fama.

22.- En el futuro todo el mundo tendrá derechos a 15 minutos de anonimato.

23.- Las minorías también tienen demasiados habitantes.

25.- Un funcionario es una estatua que firma acuerdos.

26.- Cada quien es único, pero las maneras de ser único se parecen demasiado entre sí.

27.- Las mujeres deben aguardar, si no para qué son mujeres, si tienen tanta prisa háganse hombres.

28.- No se puede entender México si no se comprende por qué llora en silencio la actriz Sara García.

29.- En la fundación de la Roma Tropical para mí Rómulo y Remo son Beny Moré y Daniel Santos.

30.- ¡Quién tuviera un cuerpo para la vida cotidiana y otro, más flexible y elástico, sólo para el Metro!

