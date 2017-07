Campus Party manda a 10 estudiantes a la NASA

Guadalajara

Un grupo de 10 estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) obtuvieron en Campus Party 2017 una beca para participar en el Programa Internacional del Espacio que se llevará a cabo del 29 de octubre al 3 de noviembre en la NASA.

“A finales de septiembre y principios de octubre, vamos a llevarnos a 10 chavos, seis que ganaron el reto UdeG-AEXA y cuatro que ganaron el reto SIIAU. El premio consiste en una semana en Houston en un centro de entrenamiento de astronautas para que vivan la experiencia de estar en la NASA”, señaló Alejandro Alatorre Flores, profesor que acompañará a los jóvenes que participarán en un reto internacional.

Los concursos

El reto SIIAU consistió en presentar una propuesta para mejorar el sistema escolar a fin de lograr una mejor experiencia de usuario dentro de la plataforma que utilizan los estudiantes de la UdeG para registrar sus materias, consultar calificaciones y horarios, levantar encuestas y otras actividades.

En tanto, el reto UdeG-AEXA invitó a los jóvenes a que antes y durante la octava edición del Campus Party desarrollaran una tesis para poder llevar seres humanos a Marte. “Lo que queremos es impulsar a que los jóvenes se la crean, que estudien carreras que tienen que ver con la ciencia y la tecnología”, dijo Alatorre Flores.

“Este es el sueño de cualquier chamaco que piensa en ir a Marte, es un sueño poder estar ahí y vamos a hacer la lucha por ganar el premio internacional”, abundó.

Además de los ganadores del viaje a la NASA, también fueron anunciados los premios del Hackatón, concurso en el que los vencedores fueron estudiantes del Tec de Monterrey, campus San Luis Potosí, con el proyecto Zip Up, una aplicación de ayuda a seguir una dieta correcta con información referente a hábitos alimenticios, peso, estatura y los gustos del usuario.

Gracias al desarrollo de ese software, Imanol Darán y Claudia Alemán recibieron 300 mil pesos por parte del Gobierno del Estado. Claudia explicó que se basaron en hacer una app diferente, ya que hay muchas de dietas.

Imanol agregó que en ese proyecto integraron la inteligencia artificial para que diariamente una asistente personal llamada Sofi pregunte qué tipo de comida está consumiendo el usuario, además de que el programa aprende sus hábitos para dar mejores sugerencias.

Conferencistas de lujo

En el último día de Campus Party uno de los conferencistas principales fue Steve Wozniak, cofundador de Apple, quien impulsó a los jóvenes para que sean emprendedores con una charla llena de emotividad en la que relató su historia en Apple.

“Tienes que obligarte a ser creativo y hacer cosas originales. No en copiar lo que hacen los demás. Siempre mantén la pasión por lo que haces y encontrarás la creatividad”, dijo.

Aconsejó a los jóvenes a hablar consigo mismos para saber qué quieren y qué quieren ser; pues a partir de una edad, esos ideales ya no cambian.

Cerró su presentación con una frase para todos los campuseros: “Define el éxito como tu propia felicidad. No hay fórmula para conseguirlo”.

En rueda de prensa, Wozniak dijo que de México puede salir el próximo Steve Jobs o Steve Wozniak, solamente es cosa de trabajar y confiar en uno mismo.

“Cuando estábamos en la cochera no teníamos dinero, pero teníamos suficiente talento para crear, no te preocupes tanto de las cosas, todo mundo te va a decir que no, que esto no está bien, que no lo puedes, pero tienes que confiar en tu talento y creatividad”.

Wozniak concluyó con un consejo: “Piensa en hacer algo que trascienda para ayudar a la gente, pero que lo disfrutes y te divierta, sigue tu corazón y tu instinto, nunca por el dinero”.

Otro conferencista fue Jorge Vergara, presidente de Omnilife y Chivas, quien habló de sus fracasos en negocios como experiencias personales que lo llevaron al éxito.

“En este país hay crisis más o menos cada seis años, por eso debemos ponernos creativos. Hemos estado en todas las crisis y devaluaciones de México y lo que nos ha sacado adelante es la creatividad e inventiva; usar el cerebro debe estar conectado con el corazón”, concluyó.