Música clásica 'venció' el sonido de las armas

Torreón, Coahuila

En dos décadas, la Camerata de Coahuila ha crecido en cuanto a su número de exponentes sin que ello implique un ajuste en el presupuesto anual asignado para su operación.

No obstante, Ramón Shade, director artístico de la orquesta, explicó que el 50% del quehacer se ha enfocado en la realización de conciertos didácticos.

“Tenemos una lista de cada concierto que ha dado la Camerata y si tú ves los que son didácticos son más que los que damos de temporada o los cobrados".

Fue hace 23 años cuando la Camerata de Coahuila dio su primer concierto didáctico en el museo de historia Casa del Cerro.



"Los conciertos populares estarían un poquito arriba del 50% y es muy importante el contacto con la gente, el convivir con ellos y llevarles lo que tú haces es importante.

“No se trata de imponer algo, es querer dar música que conocen, música popular junto a música de concierto y como yo les decía, si les gusta apláudanos y si no les gusta chíflenos, sean ustedes y en este caso la Casa del Cerro se presta a ello”.

Más aún, a los integrantes de la orquesta les tocó sobrevivir momentos de alta inseguridad y a una crisis económica que hoy se refleja en los presupuestos asignados por los gobiernos al rubro de la cultura.

“La cultura es base. Que no se olvide que la economía no sustentada en cultura no vale para nada. En el tiempo de mayor violencia, en la entrada del Teatro Nazas había un nido de ametralladoras (trincheras)".

"Hubo una idea entre la gente de teatro en La Laguna en cambiar a una hora más temprana los conciertos, óperas, obras de teatro, todo a la seis de la tarde, pero era a esa hora cuando andaban tirando balazos. Nosotros seguimos trabajando y lo superamos”.

En cuanto al soporte económico, reconoció que es el gobierno de Coahuila el principal inversor, en tanto que ya se fijó con el gobierno municipal algunos rubros de trabajo.

“Tuvimos, el patronato y yo como director artístico, reuniones con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y encontramos todo el apoyo, él mejor que nadie conoce Camerata de Coahuila porque la vivió en el tiempo en que fue presidente municipal"

Aunque el presupuesto no sube, consideró que el disminuirlo sería un suicidio, pues a pesar de la austeridad la orquesta ha crecido en cantidad y calidad.



Así las necesidades han cambiado pero se tiene la misión de hacer mucho más con el mismo presupuesto, trabajando incluso con el Estudio de Ópera de Bellas Artes pues dijo, ellos necesitan una orquesta y la Camerata de Coahuila cantantes, sin que el ejercicio sea costoso.

Además, la Camerata de Coahuila ha logrado promover galas exitosas con cantantes de primer nivel, pidiendo apoyo a la iniciativa privada y obteniendo utilidades “sin sangrar el dinero público”.

Shade estableció que la cultura en conjunto tiene el poder de sensibilizar a la población, permitiendo la observación de la creación pues el arte es un ejercicio de construcción.