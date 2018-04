Caballeros del Plan G festejan 20 años de hip hop

Torreón, Coahuila

A pesar de que en la Comarca Lagunera se han gestado discursos musicales de gran valor, partiendo desde el mismo canto Cardenche hasta las expresiones contemporáneas populares como el hip hop, estas no han podido encontrar resonancia en las instituciones culturales públicas y privadas.

Así lo observan Indho y Simplee, quienes iniciaron su discurso musical en Gómez Palacio, Durango, hace dos décadas atrás con el grupo Caballeros del Plan G, y hoy se presentan en escenarios de Estados Unidos, Francia, Argentina y Ciudad de México como Efekto Alakrán.

"Tenemos veinte años de carrera, estamos festejando este año el 20 aniversario de Caballeros del Plan G y yo creo que hasta los 15 o 16 años nunca recibimos un apoyo gubernamental, siempre lo hemos hecho nosotros, todo había sido por nuestros propios méritos y esfuerzo y siempre hemos luchado de esa manera", explicó Simplee.

"Entonces se piensa que debes tener una palanca y eso no es correcto porque las personas que no tienen un conocido se quedan sin hacer sus proyectos", refirió Indho.



En el ejercicio de difusión de su trabajo, nunca nadie les dijo que podían acceder a recursos públicos o que el gobierno en sus tres niveles dispone de medios para desarrollar proyectos.

Estos jóvenes músicos se presentaron la noche de ayer en el Teatro Nazas tras la presentación del documental largometraje "A morir a los desiertos", filme de la cineasta catalana Marta Ferrer, que hace un homenaje al canto Cardenche, visión antropológica del canto ligado al trabajo campesino.

"Nos damos cuenta de que existen estos apoyos, vamos y los gestionamos, hacemos nuestros proyectos como debe de ser. Lo que le hace falta a los artistas es saber que hay recursos para ellos, y lo segundo es que desarrollen sus proyectos porque nos quejamos siempre de que no hay apoyo pero en realidad no presentamos proyectos o no los hacemos de la manera adecuada", mencionó el músico y cantante.

De la mano de Conaculta y otras instituciones esta dupla han podido presentarse en la Cumbre Tajín y desarrollar un taller de hip hop, como lo han hecho en su momento los propios Cardencheros de Sapioriz.

Estos músicos apuntaron, de esta forma han podido llevar sus conocimientos a 35 colonias donde se les enseña a los jóvenes que el rap y el diseño gráfico puede ser una alternativa para que puedan evitar el consumo de drogas, los problemas familiares, siendo un instrumento de comunicación que los puede llevar lejos.

"Hay mucha apatía por parte del artista, se considera que estamos para desarrollar nuestro arte y no para hacer un oficio o gestionando, yo no quiero perder tres o cuatro horas en una institución, yo quiero estar en el estudio, y es cuando se piensa que debe haber personas que se dediquen a la gestión cultural, que se acerquen a los grupos y que los grupos también estén interesados en la política, porque ahí hay recurso que es tuyo", detalló Simplee.

Convencidos de existe talento en La Laguna, se observa además que un agravante es la visión de que la región sólo ofrece espacio a la industria y la ganadería, ambos sectores respaldados por los gobiernos, desplazando las iniciativas artísticas.

"Tenemos que conocer a nuestros representantes en las cámaras de diputados locales y federales para que nos asesoren y nos apoyen, para eso están ahí. Los representantes a veces creen que uno va a pedir limosna y eso es lo que me preocupa, acabo de tener un encuentro con Alejandro Mata y nos apoyó bastante bien para el proyecto porque nos conoce.

Sin embargo apuntaron que una puerta abierta para las expresiones culturales ha sido la Unidad Regional de Culturas Populares que bajo la coordinación de Gerardo Iván García Colmenero, realiza un verdadero trabajo de gestión cultural.