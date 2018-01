Una película de toros más allá de la Tauromaquia

Guadalajara

El Brujo de Apizaco es el documental de Rodrigo Lebrija Bailleres que se exhibe en la sala Guillermo del Toro del Instituto Cultural Cabañas del 26 de enero al 6 de febrero y a partir del 12 de febrero en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).



El documental está basado en la vida del matador de toros mexicano Rodolfo Rodríguez González, mejor conocido como 'El Pana'. Un personaje que de acuerdo al propio Lebrija Bailleres, quien estuvo filmándolo durante sus últimos ocho años de vida era bipolar, alcohólico, esquizofrénico, mitómano y surrealista. “Era un hombre dedicado a la conquista de sus sueños y la gloria que se escurre entre sus manos”.



De acuerdo con el cineasta una de las sorpresas más grandes que se ha llevado con esta película es la reacción del público y la crítica del cine. “Sólo una persona me ha dicho que no le gusta. La edición de la película que hizo Pedro García es muy peculiar porque tiene un ritmo que no te deja respirar, era algo muy importante para mí en este mundo contemporáneo de mantener muy entretenida a la gente por la velocidad con la que viaja la información y estoy sorprendido de lo que sucede con la gente que no es taurina, la que se mete por equivocación o porque la llevan”. Lebrija Bailleres destacó que es una película muy humanista se toca el perdón, la redención, la complejidad de la vida, el heroísmo del personaje que viniendo de la nada tiene que lidiar con la pobreza, la adversidad, la falta de educación, sale adelante y consigue el perdón de su hija”.



“Ojalá el público tapatío se de oportunidad de ver este largometraje”. De acuerdo con el cineasta 'El Pana' fue de origen muy humilde, hijo de un policía judicial asesinado y de doña 'Licha', quien viuda, tuvo que luchar para dar de comer a sus ocho hijos. Este personaje que llegó a ser ídolo en el ámbito taurino fue panadero, sepulturero, ferrocarrilero, vendedor de gelatinas y campesino antes de encontrar su vocación como torero.



Lebrija Bailleres rememoró que todo comenzó cuando luego de no vender su primer largometraje SHIRGO (La leyenda del Cagalar), decidió filmar algo acerca de la tauromaquia que siempre le resultó muy familiar por ser una afición familiar, fue entonces que el comentarista Heriberto Murrieta le aconsejó que filmara a 'El Pana', quien toreaba con Morante de la Puebla, en Madrid. “Lo busqué y platiqué con él diez minutos y ahí me di cuenta que tenía todo un personaje. El torero te guste o no siempre se está jugando la vida y para mí lo más importante es la vida misma que se acaba con la muerte. A él termina matándolo un toro. Todo el tiempo habla en la película de la redención y digamos que morir en el ruedo era un sueño que él tenía”.



Comentó que desde que inició el proyecto se dio cuenta de que “la única manera de sacarle a 'El Pana' de las entrañas y su corazón su realidad era filmarlo yo solo. Sacrifiqué el contenido técnico por el contenido. Es un personaje muy complejo. Sabía que tenía que tragar mucha plastilina para lograrlo. Él en muchas ocasiones me insultó, me trató mal, me despreció pero en la medida en que fue viendo la seriedad de mi trabajo y que iba a lo más profundo de su ser, me tomó mucho respeto y hacia el final del tiempo de rodaje me hizo sus grandes confesiones y eso le da un matiz muy especial a la película”. Además de captar al personaje en momentos íntimos, el documental incluye escenas de la vida pública del torero que le proporcionó Elesban Solano, filmadas en ocho milímetros.



La película El Brujo de Apizaco puede verse del 26 de enero al 6 de febrero en el ICC, y a partir del 12 de febrero en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el 20 de febrero en internet a través de iTunes, Amazon y otras plataformas. Mayor información en página de Facebook del ICC y en el sitio www.cineforo.udg.mx.

SRN