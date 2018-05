'El Jefe' luce en fotoexpo y lanza caja de discos en vinilo

Los Ángeles

David Rose, fotógrafo personal de Bruce Springsteen durante una década, inauguró la muestra Unseen Springsteen: Intimate Portraits, que incluye algunas imágenes nunca antes publicadas sobre el músico y cantante conocido como The Boss.

La exposición, compuesta por 26 fotografías que ofrecen un retrato original sobre la vida personal y el proceso creativo del artista, se inauguró en la galería Mr. Musichead de Los Ángeles, y acompañan el lanzamiento de un set recopilatorio de discos en vinilo del roquero.

“Estaba repasando algunas de esas fotos y me di cuenta de que habían pasado 25 años desde que empecé a trabajar con él. Al mismo tiempo Sony me contactó sobre el lanzamiento de un nuevo disco recopilatorio, que cubre más o menos ese mismo periodo. Eso me inspiró y me animó a buscar qué podía resultar interesante”, explicó David Rose.

Casi la mitad de las imágenes no han sido expuestas al público antes, incluidas instantáneas que fueron desechadas en su momento y otras rarezas.

Algunas de estas fotos aparecen también en la nueva caja recopilatoria, que acaba de salir a la venta en una edición limitada y remasterizada por primera vez en vinilo, de los LP que Bruce Springsteen publicó entre 1987 y 1996 y que llevan tiempo descatalogados.

Entre esas instantáneas se cuentan las portadas de los álbumes Human Touch y Lucky Town, así como escenas empleadas para los EP Blood Brothers, Greatest Hits y Tracks.

El fotógrafo recordó un día que trabajó en Los Ángeles con Springsteen y todo estaba listo para la sesión fotográfica en estudio, pero al entrar al camerino vio Bruce a solas tocando la guitarra y decidió que aquello representaba mucho mejor la esencia de El Jefe; esa es una de las fotografías que componen la muestra.





Imagen pormocional de la muestre 'Unseen Springsteen: Intimate Portraits' (David Rose)

“Él es tal cual lo percibe la gente. Creció en ese mundo sobre el que escribe. Sabe conectar con el ciudadano medio. Realmente los respeta”, indicó.

A lo largo de su carrera Rose ha fotografiado a líderes políticos como Bill Clinton y Nelson Mandela, así como actores, artistas y músicos como Tom Cruise, Johnny Depp, Samuel L. Jackson, Clint Eastwood, Matt Damon, Willie Nelson, Bonnie Raitt, Lyle Lovett, Metallica, U2, Snoop Dogg y Kanye West, entre otros.

“Con la mayoría de ellos apenas consigues tener media jornada y es difícil crear una sintonía, pero con Bruce trabajé durante una década y desarrollamos una gran confianza. Tuve pleno acceso a su vida e incluso a sus momentos más cotidianos”, señaló Rose, como demuestra una foto en la que el músico baila con su esposa, Patti Scialfa, en la intimidad de su hogar.

El trabajo de Rose ha sido publicado en revistas como Vanity Fair, Vogue, New York Times Magazine, Time, Newsweek, Playboy y Rolling Stone.

En 2012 dejó Nueva York y se mudó a la tranquilidad de Bisbee (Arizona), una localidad de dos mil habitantes. Allí se asoció con David Clark para crear y producir eventos con fines benéficos como este.

Antes de su apertura, la galería celebró una recepción privada donde puso a la venta algunas de esas fotografías para los asistentes. La recaudación se destinará al hospital St. Jude, centrado en la lucha contra el cáncer infantil.

