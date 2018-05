Bob Dorough, bebopero

México

Nacido en Cherry Hill, Arkansas, en 1923, Bob Dorough, quien estudió clarinete en el Tecnológico de Texas, creció escuchando a Nat King Cole, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie y Lionel Hampton. Al ver que los jazzistas también cantaban pensó que él sería capaz de hacerlo y se volvió cantante, además de pianista.

Con su estilo vocal suave, casi susurrante —que luego replicaría con más popularidad Michael Franks—, Dorough llegó a una de las ediciones del Festival de Jazz de Cancún allá por los años 90 sin que su nombre apareciera en el programa. De ahí que fuera una gran sorpresa escucharlo en una jam session organizada en uno de los hoteles, la cual incluyó baladas y bebop, en la que no pudo faltar una de sus piezas emblemáticas, “Devil May Care”, que grabó con Miles Davis. A la sesión amistosa se unieron los saxofonistas Grover Washington Jr. y George Young, lo que enriqueció la actuación de Dorough y su estilo vocal “con mucho swing, curioso, nervioso y atractivo”, como escribió el historiador Leonard Feather.

Respetado entre los músicos del bebop y de generaciones posteriores, no fue reconocido por el gran público, de ahí que su muerte, ocurrida el 23 de abril a los 94 años, haya pasado casi inadvertida (fue más recordado por una serie de canciones educativas). En Cancún el cantante y pianista contó que en 1949 llegó a Nueva York para estar cerca de sus ídolos: “Me encantaba el bebop y hasta la fecha sigo siendo un bebopero. Había oído grabaciones de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie antes de llegar a Nueva York. Una vez allí tuve oportunidad de escucharlos en persona, de conocerlos, de sentarme a tocar con ellos de vez en cuando”.

Gran parte de su vida la pasó en Pensilvania, tocando sobre todo en un club llamado The Deer Head Inn, donde se presentó todavía hace algunas semanas. El crítico de The New York Times Ben Ratliff lo recordaría con una imagen que bien podría ser la misma que retengo de Cancún: “Él es juventud eterna y amor por la vida, con su cola de caballo, una sonrisa de grandes dientes y un carisma disparatado”.

“No he recibido el reconocimiento que merezco, tal vez porque no soy un tipo de mucha iniciativa y nunca conté con un buen agente que hiciera este tipo de arreglos —dijo entre sonrisas, sin resentimiento, en aquella entrevista—. Pero lo más importante es que el jazz me ha dado vida, alegría, amor. Yo le he dado lo mismo en compensación. Juntos lo multiplicamos”.

En ese encuentro, al darle las gracias por la entrevista, con toda cortesía dijo su frase de despedida: “No, gracias por el bebop”.